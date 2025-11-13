به گزارش کرد پرس، در آیین افتتاح این پروژه، وزیر راه و شهرسازی حضور در کردستان را مایه افتخار دانست و گفت: بسیار خرسندم که در دژ مستحکم ایران حضور دارم؛ استانی که نقش مهمی در شبکه حملونقل کشور و توسعه مناطق مرزی دارد.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار کردستان و مجموعه مدیران استانی در حوزه راه و مسکن، ادامه داد: با وجود محدودیت منابع مالی کشور، اجرای طرحهای بزرگ متوقف نشده و نخواهد شد؛ مهم آن است که منابع موجود بهصورت هدفمند و بر اساس اولویتبندی تخصیص یابد.
صادق با اشاره به مصوبه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، افزود: کریدورهای اصلی کشور بهعنوان اولویت توسعه در دولت سیزدهم و چهاردهم تعیین شدهاند و هدف ما تأمین اعتبارات و اجرای هدفمند این پروژههاست.
وزیر راه و شهرسازی درباره اهمیت این مسیر، اظهار کرد: کریدور شمال به جنوبی که شمالغرب کشور را به جنوبغرب متصل میکند، با اتصال مرز بازرگان به بندر امام خمینی و خروجیهای منتهی به شلمچه، نقش مؤثری در رونق ترانزیت و رشد اقتصادی کشور دارد.
وی همچنین به موقعیت مرزهای مریوان و دوآب اشاره کرد و گفت: اتصال شبکه بزرگراهی کشور به تمام مرزها از اولویتهای دولت است و شناسایی و تصویب طرحهای مرتبط در این زمینه انجام شده است.
صادق در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش مهندسان، مشاوران و کارگران حوزه راهسازی، بیان کرد: «تمام زحمات اصلی را نیروهای خدوم و زحمتکش در سرما و گرما بر دوش دارند؛ ما تنها مراسم افتتاح را برگزار میکنیم، اما آنان سازندگان واقعی این پروژهها هستند.
وی در پایان از آغاز عملیات اجرایی ۲۵ کیلومتر از کریدور غرب کشور در محور سنندج – کامیاران خبر داد و گفت: «بخشی از این محور در ماههای گذشته زیر بار ترافیک رفته است و تأکید ما این است که پروژهها بلافاصله پس از تکمیل و بدون انتظار برای مراسم رسمی در اختیار مردم قرار گیرند. امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم هیچ قطعهای از این کریدور در کردستان نیمهتمام نماند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از همکاری استانداری کردستان، پیمانکاران و دستگاههای اجرایی، افزود: با همت جمعی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه و سرافرازی استان کردستان برداشته خواهد شد.
