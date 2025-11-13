لزوم حمایت انگلیس از روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک

به گزارش کردپرس، فریال کلارک، نمایندهٔ کارگر مجلس در انفیلد نورث و از خانوادهای کردی است که در دههٔ ۱۹۸۰ به لندن مهاجرت کرد، انحلال شاخهٔ سیاسی-نظامی پکک را «گامی مثبت و بالقوه تحولآفرین» توصیف کرد و خواستار حمایت آشکار بریتانیا از روند صلح و بهاشتراکگذاری «تجارب ایرلند شمالی» برای افزایش اعتماد میان آنکارا و نمایندگان کرد شد.
کلارک به میدل ایست آی گفت اقدام پکک در اعلام انحلال و خلع سلاح میتواند زمینهساز اعتمادی باشد که دولت ترکیه برای آغاز فرایند بازگشت و ادغام جنگجویان سابق نیاز دارد.
او از دولت بریتانیا خواست لااقل حمایتی سیاسی و فنی از روند صلح بروز دهد و پیشنهاد کرد تجربهها و سازوکارهای بهکار گرفتهشده در فرایند صلح ایرلند شمالی میتواند در کاهش شکاف و ساخت اعتماد میان طرفها مفید باشد.
فریال کلارک — که خانوادهاش در پی فشارهای سیاسی علیه کردها در ترکیه به لندن رفتند و خودش نمایندهٔ انفیلد نورث از ژوئیهٔ ۲۰۲۴ است — گفته است تغییر نگرش نسبت به مسألهٔ کردی در ترکیه طی سالهای اخیر «مثبت و امیدوارکننده» بوده، هرچند بهگفتهٔ او هنوز کامل نیست.
او یادآور شد زمانی که خانوادهاش در ترکیه زندگی میکردند حتی پخش موسیقی کردی و صحبتکردن آشکار به زبان مادری میتوانست خطرآفرین باشد، اما اکنون نشانههایی مانند راهاندازی شبکهٔ تلویزیونی کردی دولتی را مشاهده میکند که نشاندهندهٔ تغییر فضای عمومی است.
انحلال رسمی پکک (که سالها توسط ترکیه، اتحادیهٔ اروپا و بریتانیا بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشد) میتواند نقطهٔ عطفی در ثبات منطقهای باشد و بر مناسبات امنیتی و سرمایهگذاری در ترکیه و همسایگانش تأثیر بگذارد.
از منظر دیپلماتیک، ورود بازیگران بینالمللی مانند بریتانیا بهعنوان میانجی یا شریک فنی میتواند به تضمین روند خلع سلاح، بازگشت امن مبارزان و برنامههای بازسازی اجتماعی-اقتصادی کمک کند.
پکک که بیش از چهار دهه درگیر منازعه با دولت ترکیه بوده، در ماه مه (۲۰۲۵) اعلام کرد خود را منحل میکند؛ اقدامی که رهبر زندانی گروه، عبدالله اوجلان، در ویدیویی خواستار تلاش برای حقوق کردها در قالب دولت-ملتهای موجود و جوامع دموکراتیک شد. در واکنش، دولت ترکیه در حال بررسی سازوکارهای قانونی برای تحقق بازگشت بخشی از مبارزان سابق و راستیآزمایی خلع سلاح است.
فریال کلارک که هم ریشهٔ کردی دارد و هم عضو پارلمان بریتانیاست، میگوید انگلیس میتواند پلی میان دو طرف باشد یا لااقل صدای حمایتی بریتانیا را در جهت پایداری فرایند صلح بلند کند. او تأکید کرده که تجارب تاریخی، بهویژه تجربهٔ مذاکرات و سازوکارهای بازسازی اعتماد در ایرلند شمالی، میتواند در طراحی راهحلهای عملی برای ترکیه مفید باشد؛ اما یادآور شده این مسیر «پیچیده» است و به «پشتکار سیاسی و تضمینهای عملی» نیاز دارد
