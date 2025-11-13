به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی در جلسه بررسی مشکلات پایانه مرزی شوشمی با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، با انتقاد از وضعیت نابسامان زیرساخت‌ها، روند کند واردات و بی‌نظمی در پرداخت حق مرزنشینان، خواستار عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی مشکلات این مرز شد و گفت: «حدود ۱۳ سال است که مشکلات مرز شوشمی حل نشده و شرایط زیرساختی آن همچنان در وضعیت نامطلوب باقی مانده است و در تمام این سال‌ها تنها چند کانکس برای مسیر مسافری اضافه شده و هیچ تغییر جدی دیگری در مرز اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که یکی از راهکارهای مقابله با فشار تحریم‌ها، رونق بازارچه‌ها و مرزهای کشور است، اما شوشمی از ابتدایی‌ترین امکانات محروم مانده و امکان انجام مبادلات مرزی همچنان تا حد زیادی محدود است».

وی با اشاره به شرایط نامناسب فعلی تصریح کرد: «بارها به مسئولان استانی اعلام کرده‌ام که باید بازارچه‌های مرزی را جدی‌تر ببینیم، زیرا توسعه آنها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم منطقه را حل کند. اما نبود زیرساخت، گمرک مستقر و سایر امکانات، حجم مشکلات را چند برابر کرده است».

فرماندار پاوه با اشاره به یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی رونق مبادلات در شوشمی تاکید کرد: «همچنان امکان ورود کالا مستقیم از مبدا عراق وجود ندارد و این مساله، عملاً رونق اقتصادی برای بازار و مردم منطقه را غیرممکن کرده است. اگر بتوانیم بخشی از کالاهای وارداتی را مستقیم از اقلیم کردستان عراق وارد کنیم، قطعاً بازار شهرستان جان دوباره می‌گیرد، هرچند فعلاً چشم‌اندازی برای تحقق آن دیده نمی‌شود».

الماسی افزایش روند بروکراسی را اصلی‌ترین دلیل نارضایتی مرزنشینان و کارگزاران دانست و گفت: «اجرای دستورالعمل‌های جدید عملاً باعث شد نه حق مرزنشین به موقع پرداخت شود و نه پول کارگزار و تاجر آزاد گردد. حجم پیام‌های اعتراض و نارضایتی مردم هر روز بیشتر می‌شود و متاسفانه اختیارات فرمانداری و حتی استانداری در عمل کافی نیست».

وی افزود: «پیش از این پرداخت‌ها فصلی بود اما اکنون ماهانه باید تسویه شود و تاخیرهای سه‌ماهه، مشکلات را عمیق‌تر می‌کند. این روند اداری باید تسهیل شود تا نه کارگزاران معطل بمانند و نه مرزنشینان سرخورده شوند».

فرماندار پاوه با اشاره به وضعیت وخیم رانندگان و تردد کامیون‌ها تصریح کرد: «عبور و مرور صدها کامیون در شرایط فقدان حتی ابتدایی‌ترین امکانات مانند رستوران یا محل استراحت شایسته راننده‌هاست. راننده‌ای که پنج روز در صف است، حتی امکان خوردن یک غذای گرم را ندارد».

الماسی توصیه کرد: «اگر اختیارات واقعی وجود داشته باشد، می‌توانیم از ظرفیت شهرک صنعتی و دیگر امکانات منطقه برای ساماندهی مرز و رفع بخشی از مشکلات استفاده کنیم اما عملاً انجام این امور در بروکراسی موجود ممکن نیست».

فرماندار پاوه در پایان تاکید کرد: «از مدیران انتظار دارم با ذهنیت حل مسئله در این جلسات شرکت کنند و مصوبات را عملیاتی سازند. اگر قرار است هر جلسه مشکلات را تکرار کنیم و راهکارها در همان حد حرف باقی بماند و جلسه خروجی نداشته باشد برپایی این جلسات بی فایده می‌شود. ما نباید به این سو برویم و باید حتما شاهد خروجی خوب از جلسه امروز باشیم.





