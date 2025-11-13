الهام احمد، صدای آشتی جوی کُرد از سوریه

در دل جنگ و بحران سوریه، او نه تنها نقش یک رهبر محلی را ایفا کرد، بلکه صدای دیپلماسی و نمایندهٔ گفتگوهای بزرگتر منطقهای شد. از دههٔ ۱۹۹۰ که مسیر سیاسیاش آغاز شد تا امروز، داستان او روایت پیچیدهای از مقاومت، مذاکره و ساخت آینده است الهام احمد در 28 دسامبر1963 در عفرین از توابع حلب در سوریه به دنیا آمد. او از سال ۲۰۱۸ به عنوان رئیس مشترک شورای اجرایی اداره خودمختار دموکراتیک شمال و شرق سوریه خدمت کرده است. الهام احمد که عضو حزب اتحاد دموکراتیک است، پیش از این از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ سمت رئیس مشترک مجلس دموکراتیک سوریه را بر عهده داشت الهام احمد در عفرین بزرگ شد و از همان ابتدا با هویت کردی، آگاهانه وارد فضای سیاسی شد. در دههٔ ۱۹۹۰ او بهعنوان یکی از فعالان حقوق زنان و جنبشهای محلی کُرد در سوریه ظاهر شد و بعدها عضو مؤسس تشکلهایی مانند جنبش جامعه دموکراتیک و کنگره ستاره بود که برای تقویت حضور زنان و جوامع محلی در سیاست پایهگذاری شدند. با آغاز بحران سوریه و شکلگیری ساختارهای خودمدیریتی در شمال و شرق کشور، الهام احمد سمتهای کلیدی یافت؛ از جمله ریاست مشترک مجلس دمکراتیک سوریه و سپس عضویت در شورای اجرایی اداره خودگردان شما و شرق سوریه که بخشی از چشمانداز فدرالیستی او را محقق ساخت. در عرصهٔ بینالمللی، او نمایندهٔ ساختار خودمدیریتی بود که برای به رسمیت شناخته شدن سیاسی، تعامل با بازیگران جهانی، و نقشآفرینی در فرآیند بازسازی سوریه تلاش میکرد. برای مثال، او در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه کلمبیا در برنامهٔ حقوق بشر به گفتوگو نشست. در گفتوگوها و مواضعش، الهام احمد بر لزوم دولت غیرمتمرکز در سوریه، پایاندادن به تمرکز قدرت در دمشق، و تضمین حقوق زنان، قومیها و اقلیتها تأکید کرده است. همچنین در برابر فشارها و حملات ترکیه به مناطق شمال و شرق سوریه، او صدای اعتراض بوده و سکوت جامعهٔ جهانی را محکوم کرده است. در مسیر کاری، الهام احمد با چالشهای بزرگی روبهرو بوده است: از اشغال عفرین توسط ترکیه گرفته تا پیچیدگی روابط با حکومت مرکزی سوریه، وضعیت آوارگان، و لزوم بازسازی در شرایط بحرانی. الهام احمد بهواسطهٔ ترکیبِ فعالیت داخلی و بینالمللی، توانسته است تصویر متفاوتی از سیاست کرد در سوریه ارائه دهد؛ تصویری که فراتر از مبارزه صرف، به مدیریت محلی، دیپلماسی منطقهای و مشارکت زنان و اقلیتها توجه دارد. او با تأکید بر دموکراسی محلی، گفتوگو سیاسی و بازسازی جامعهٔ مدنی، نشان داده است که حتی در شرایط جنگ و بحران نیز امکانِ شکلدهی به تجربهای نوین سیاسی وجود دارد. این دستاوردها، نه فقط برای کردها، بلکه برای سوریهٔ آینده اهمیت دارند؛ زیرا الهام احمد از منظر کنشگر و سیاستمدار نشان میدهد که ساختن آیندهٔ متفاوت، مستلزم حرکت همزمان از سطح محلی به سطح بینالمللی است. در دلِ طوفان جنگ، بحران و تقسیم قدرت، الهام احمد نمادی است از امید به سازندگیِ سیاسی، عدالتِ اجتماعی و مشارکتِ برابر. داستان او یادآور این است که حتی زمانی که قدرت متمرکز به نظر نامحدود میآید — پروژهٔ تحول از پایین میتواند آغاز شود. آنچه امروز در شمال و شرق سوریه میبینیم فقط نتیجهٔ یک مبارزه نیست، بلکه نتیجهٔ انتخابها، گفتوگوها و چشماندازی است که او و همراهانش طرحریزی کردند. نمایشِ این مسیر — از عفرین تا مذاکرات بینالمللی، از دامنهٔ فشارها تا گفتمان بازسازی — میتواند الهامبخش یک ملت باشد: نه فقط برای شناختِ یک زن سیاستمدار، بلکه برای درکِ امکانِ تغییر در شرایط دشوار. پایانِ این فصل، شروعِ فصل جدیدی است: فصلی که در آن حقِ تصمیمگیری، حقِ مشارکت و حقِ ساختن آینده، برای همهٔ مردم سوریه میتواند محقق شود.
کارگردان خبری: میلاد مرادی
