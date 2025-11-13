به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با تأکید بر اولویت حوزه راه و حمل‌ونقل بخش آسمان‌آباد اظهار کرد: این منطقه در مسیر اصلی کنگره اربعین قرار دارد و همواره دغدغه مردم بوده است. یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، چهارخطه کردن مسیر سرابله تا قلاجه است که دو میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده است.

کرمی با اشاره به تنش آبی در این بخش گفت: آسمان‌آباد با کم‌آبی و تنش‌های آبی روبه‌رو است و لازم است دستگاه‌های اجرایی با تسریع در اجرای پروژه‌های آبی، به رفع این مشکل کمک کنند.

استاندار ایلام همچنین سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را از محورهای مهم توسعه دانست و افزود: با حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از جمله ناحیه صنعتی آسمان‌آباد می‌توان بخشی از بیکاری منطقه را برطرف کرد. این منطقه به‌ویژه در محدوده بانکول دارای منابع غنی است که باید به‌درستی شناسایی و بهره‌برداری شود.

وی در ادامه در خصوص تقسیمات کشوری تأکید کرد: در موضوع تقسیمات کشوری نباید عجولانه قضاوت کرد؛ این فرآیند ضوابط و قواعد خاص خود را دارد و تا این لحظه هیچ‌گونه تصمیمی درباره تغییر خط مرزی یا محدوده‌ای اتخاذ نشده است. اطمینان می‌دهم که هیچ حقی از مردم ضایع نخواهد شد و نباید به شایعات دامن زد.

کرمی در خصوص مسکن و جوانی جمعیت نیز اظهار داشت: در قالب نهضت ملی مسکن، تأمین زمین و احداث شهرک‌های جدید در آسمان‌آباد در دستور کار است. با توجه به توپوگرافی منطقه و امکان الحاق زمین‌ها به محدوده شهری، از مردم انتظار همکاری داریم تا زمینه تأمین مسکن زوج‌های جوان فراهم شود.

وی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی مسائل آسمان‌آباد خبر داد و گفت: کارگروه‌های تخصصی برای بررسی موضوعات عمرانی، سلامت، اشتغال و کشاورزی تشکیل می‌شود. پایگاه امداد و نجات نیز در این بخش مستقر خواهد شد و پیگیری‌های لازم در سطح ملی انجام می‌گیرد.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت بالای بومی بودن مسئولان استان، همدلی و استفاده از توان نخبگان محلی می‌تواند مسیر عبور از مشکلات را هموار کند. رضایت مردم هدف نهایی ماست و با افتخار خود را خادم مردم می‌دانیم.