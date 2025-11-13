به گزارش کرد پرس، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی، صبح امروز در دیدار با فرزانه صادقی، وزیر راه و شهرسازی، ضمن قدردانی از حضور وی در استان، گفت: حضور وزیر راه و شهرسازی در کردستان نشانگر اهتمام دولت به حل مشکلات زیرساختی و عمرانی استان است. با وجود تلاشهای انجامشده، همچنان تأمین زمین برای اجرای طرحهای ملی مسکن در برخی شهرستانها از جمله مریوان با محدودیتهای جدی روبهرو است.
وی با اشاره به موانع اجرایی در طرحهای مسکن، افزود: در بسیاری از مناطق، پس از شناسایی زمینهای مناسب، با مشکلات حقوقی و مالکیتی مواجه میشویم که روند اجرای پروژهها را کند کرده است. انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی با بررسی دقیقتر این وضعیت و هماهنگی دستگاههای مرتبط، مسیر اجرای طرحها را هموار سازد.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین توسعه زیرساختهای حملونقل را از اولویتهای اصلی استان دانست و اظهار کرد: محورهای مواصلاتی استان از جمله سنندج ـ کرمانشاه، سنندج ـ مریوان و بیجار نیازمند بازسازی و توسعه هستند. از سوی دیگر، وضعیت پروازهای استان نیز مطلوب نیست و مسیر پروازی سنندج ـ مشهد همچنان با محدودیت روبهرو است. انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکلات برنامهریزی مؤثری انجام دهد.
حجتالاسلام پورذهبی با اشاره به سختیهای ناشی از موقعیت کوهستانی کردستان، ادامه داد: در پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰ سفر به شهرها و روستاهای استان داشتهام و از نزدیک شاهد مشکلات مردم در مسیرهای جادهای بودهام. با وجود اقدامات ارزشمند دولت در توسعه زیرساختها، همچنان برخی روستاهای دورافتاده با فاصله سه تا چهار ساعته از مراکز شهرستان از کمبود راه مناسب و خدمات ارتباطی رنج میبرند.
وی یادآور شد: کردستان استانی مرزی با مردمی نجیب و مقاوم است که در دوران دفاع مقدس و پس از آن نقش مؤثری در حفظ امنیت کشور داشتهاند. شایسته است با برنامهریزی دقیق و تخصیص اعتبارات لازم، توسعه و آبادانی این خطه شتاب گیرد تا مردم از خدمات عادلانهتری بهرهمند شوند.
نظر شما