به گزارش کرد پرس، فرزانه صادقی در جریان سفر یکروزه خود به استان کردستان و در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، با اشاره به جایگاه ویژه و استراتژیک کردستان، گفت: از همان روزهای آغازین مسئولیت استاندار، برنامهریزی برای حضور در این استان انجام شد و امروز خوشحالم که این سفر را با دیدار نماینده ولیفقیه آغاز کردم.
وی با بیان اینکه کردستان پارهتن ایران است، افزود: مردم این استان در همه دورانها با غیرت، ایستادگی و مجاهدت درخشیدهاند و ما خود را بدهکار آنان میدانیم. خوشبختانه بررسیها نشان میدهد که طی یکسال گذشته، بیشتر پروژههای راه و شهرسازی در استان فعال شده و پیمانکاران با جدیت در حال کار هستند.
صادقی با اشاره به شرایط توپوگرافی خاص و کوهستانی استان اظهار کرد: حجم عقبماندگیها در حوزه راه در کردستان قابلتوجه است، اما با اولویتبندی دقیق، پروژههای راههای روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته تا پاسخگویی به نیازهای مردم در این بخش افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مسکن در استان، بیان کرد: مسکن یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در سراسر کشور است و کردستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. تأمین زمین در این استان بهدلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی دشوارتر است، اما وزارت راه و شهرسازی با جدیت در حال رفع موانع و تسریع در روند پاسخگویی به متقاضیان است تا در برابر مردم شریف استان شرمنده نباشیم.
وی در پایان با اشاره به حضور معاونان وزارتخانه در این سفر، گفت: تعدادی از معاونان به شهرستانهای مختلف اعزام شدهاند تا از نزدیک وضعیت پروژهها را بررسی کنند. جمعبندی نهایی نتایج این سفر در شورای برنامهریزی استان ارائه خواهد شد تا تصمیمات اجرایی و مؤثری برای توسعه همهجانبه کردستان اتخاذ شود.
نظر شما