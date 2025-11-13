یادواره ۴۰۰ شهید ایل خزل در آسمان آباد چرداول برگزار شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این مراسم با بیان اینکه یادواره‌های شهدا، قدرت بازدارندگی فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمن است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برگزاری یادواره‌های شهدا هستیم تا با نام و یاد آنان، از حماسه‌آفرینانی که برای عزت و استقلال کشور جان خود را فدا کردند، تجلیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین الله نور کریمی تبار با اشاره به برگزاری باشکوه یادواره شهدا در ایلات مختلف استان ایلام افزود: این مراسم‌ها به‌عنوان یک رقابت حسنه میان ایلات برگزار می‌شود و هر ایل برای ابراز ارادت به شهدای خود، یادواره‌ای ارزشمند به پا می‌کند. این مراسم‌ها نشان‌دهنده عشق و وفاداری مردم به آرمان‌های شهداست.

امام جمعه ایلام با ذکر نام دو خانواده شهید، از ایثار بی‌نظیر آنان تجلیل کرد و گفت: شهید خدامراد حسینی همراه با همسر و شش فرزندش به شهادت رسید و شهید برات‌علی غلام‌زاده نیز با همسر، هشت فرزند و دو نوه‌اش جان خود را در راه اسلام فدا کرد.

سردار حسین معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین نیز در این یادواره اظهار کرد: مردم ایلام، به‌ویژه طوایف چهارگانه ایل خزل، در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی با اخلاص و ایمان، جان و آبروی خود را برای بقای دین خدا و انقلاب اسلامی فدا کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور خود در عملیات کربلای یک خاطرنشان کرد: در آن روزها، مردم این منطقه با وجود سختی‌ها و نبود امکانات، با تمام وجود در کنار رزمندگان ایستادند. این روحیه، امروز نیز در میان آنان زنده است و باید به‌عنوان الگوی ملی معرفی شود.

وی گفت: آنچه ما را در جنگ پیروز کرد و ملت ایران را بزرگ ساخت، فرهنگ ایثار، ولایت‌مداری و عمل به تکلیف بود و این فرهنگ باید در همه عرصه‌های مدیریتی کشور جاری شود تا عزت ملی حفظ شود.