سقز به جمع شهرهای تاریخی ایران پیوست

به گزارش کرد پرس، در آغاز این نشست، تیزر معرفی کهنشهر سقز پخش شد که به معرفی تاریخ، معماری، بافت تاریخی و جلوههای فرهنگی این شهر میپرداخت و با استقبال حاضران همراه شد.
از میان بیش از ۵۰ درخواست ارسالی از سوی شهرداریهای کشور برای عضویت در مجمع، پس از بررسی پروندهها و رأیگیری نهایی، ۲۱ شهر از جمله سقز به عضویت پذیرفته شدند تا تعداد اعضای مجمع از ۳۳ شهر به ۵۵ شهر تاریخی افزایش یابد.
سخنان شهردار سقز
در بخش رسمی اجلاس، شهردار سقز با ایراد سخنانی به معرفی پیشینه تاریخی، فرهنگی و هویتی شهر پرداخت و گفت: ما شهرداران باید روح شهرهایمان را بشناسیم؛ روحی که از اجزایی چون هویت، تاریخ، فرهنگ، معماری، زبان، آیینها و روایتهای مردم شکل گرفته است. اگر این روح را درک کنیم، میتوانیم میان گذشته و آینده پلی بسازیم که شهر را زنده و پویا نگاه دارد.
او افزود:سقز از کهنترین شهرهای ایران است؛ شهری با ریشه در اعصار مفرغ تا صفویه و قاجار. وجود بناهایی همچون حمام حاج صالح، محوطههای باستانی تپه کوشکله (اشکانی–ساسانی) و گورستان چالی (عصر مفرغ)، نشاندهنده تداوم حیات شهری و پویایی تمدنی در این منطقه است.
زیویه؛ میراث مانایی و ظرفیت گردشگری غرب کشور
شهردار سقز در ادامه با اشاره به محوطه باستانی زیویه، آن را از مهمترین نمادهای تمدن مانایی و میراث تاریخی کردستان دانست و گفت: زیویه تنها یک محوطه باستانی نیست؛ بخشی از حافظه و هویت فرهنگی مردم ماست و میتواند محور گردشگری و پژوهش در غرب کشور باشد و سقز را به یکی از مقصدهای مهم میراثی ایران تبدیل کند.
سرمایهگذاری و مشارکت مردمی؛ کلید احیای بافت تاریخی
، شهردار سقز بر ضرورت مشارکت شهروندان و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بافتهای تاریخی فقط دیوار و سنگ نیستند؛ آنها هویت زنده شهرند.
اگر بخواهیم این میراثها به جاذبههای گردشگری و محرکهای اقتصاد شهری تبدیل شوند، باید مردم و سرمایهگذاران را در مرمت، بازسازی و بهرهبرداری از این فضاها شریک کنیم.
او اضافه کرد: ما در شهرداری سقز تلاش میکنیم با فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری، مشارکت مردم و حمایت نهادهای فرهنگی، بافت تاریخی ۴۶ هکتاری سقز را به قلب تپنده گردشگری و اقتصاد شهری تبدیل کنیم.
پیشنهادهای شهردار سقز برای پیشبرد اهداف مجمع
شهردار سقز در ادامه سخنان خود، مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی و راهبردی برای تحقق اهداف مجمع شهرهای تاریخی ایران ارائه داد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. از جمله:
• تشکیل کارگروه سرمایهگذاری در بافتهای تاریخی برای شناسایی الگوهای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی.
• ایجاد بانک اطلاعات میراث شهری ایران برای ثبت، معرفی و مستندسازی آثار تاریخی شهرهای عضو.
• برگزاری سالانهی هفته میراث شهری ایران بهصورت چرخشی در شهرهای تاریخی کشور.
• تدوین منشور احیای بافتهای تاریخی ایران بهعنوان سند ملی همکاری میان شهرداریها.
• تشکیل شبکه تبادل تجربه شهرداران شهرهای تاریخی با نشستهای فصلی حضوری و آنلاین.
• تعریف پروژههای مشترک گردشگری منطقهای مانند مسیر میراث غرب ایران (سقز، سنندج، کرمانشاه و همدان).
• ایجاد صندوق مشترک حمایت از احیای بافتهای تاریخی برای پشتیبانی مالی پروژهها.
• توسعه کمپین رسانهای شهرهای تاریخی ایران با تولید و انتشار ویدیوهای معرفی هر شهر عضو.
• تمرکز بر مفهوم «روح شهرها» بهعنوان محور فرهنگی و معنوی هویت شهری در برنامههای مجمع.
عضویت رسمی و قدردانی از برگزارکنندگان
با تصویب اعضای مجمع، شهر سقز به طور رسمی به عنوان عضو جدید مجمع شهرهای تاریخی ایران پذیرفته شد.
شهردار سقز در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از هیأت مؤسس مجمع، شهردار اصفهان به عنوان بنیانگذار این حرکت ملی، و شهردار شهر جهانی یزد به عنوان میزبان شایسته دومین اجلاس گفت: پیوستن سقز به این مجمع، گامی برای حضور فعال در شبکه شهرهای تاریخی کشور است.
وی افزود: ما در کنار دیگر شهرهای عضو، تلاش خواهیم کرد تا میراث را نه فقط حفظ کنیم، بلکه آن را به موتور توسعه، گردشگری و اشتغال تبدیل کنیم.
سرویس کردستان- در جریان دومین اجلاس مجمع شهرهای تاریخی ایران که به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار شد، شهر سقز با رأی اعضا و به درخواست رسمی شهردار سقز به جمع شهرهای عضو این مجمع پیوست.
