تلاش عراق و سوریه برای احیای خط لوله نفت کرکوک–بانیاس

یه گزارش کردپرس به نقل از اویل پروجکت، عراق و سوریه اعلام کردند که یک شرکت بینالمللی مشاور را برای بررسی امکانسنجی احیای خط لوله نفت کرکوک–بانیاس منصوب خواهند کرد. این خط لوله مسیری راهبردی که بیش از دو دهه است از کار افتاده است.
این تصمیم پس از دیدارهای سطحبالای دو کشور اتخاذ شده و قرار است کمیتهای فنی مشترک برای نظارت بر فرایند ارزیابی تشکیل شود. به گفته منابع رسمی، این کمیته با مشاور بینالمللی همکاری خواهد کرد تا وضعیت سازهای، سامانههای پمپاژ و گزینههای بازسازی خط لوله را بررسی کند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز تأیید کرد که هدف از این مطالعه، ارزیابی امکان بازسازی خط لولهای است که در جریان تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بهشدت آسیب دید. او گفت: «این پروژه میتواند به تنوعبخشی مسیرهای صادرات نفت عراق کمک کند و جایگزینی برای خطوط شمالی باشد.»
خط لوله کرکوک–بانیاس که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد، حدود ۸۰۰ کیلومتر طول دارد و پیشتر نفت خام میادین شمالی عراق را به بندر بانیاس در سواحل مدیترانه منتقل میکرد. ظرفیت انتقال آن ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود اما از سال ۲۰۰۳ تاکنون بهدلیل جنگ، ناامنی و فرسودگی زیرساخت متوقف مانده است.
برای بغداد، احیای این مسیر میتواند جایگزینی امنتر برای صادرات از بنادر جنوبی و مسیر پرریسک تنگه هرمز باشد و بخشی از ظرفیت از دسترفته پس از تعطیلی خط لوله عراق–ترکیه به جیهان در سال ۲۰۲۳ را جبران کند.
در سوی دیگر، سوریه با فعال شدن این خط میتواند از درآمد ترانزیتی جدیدی برخوردار شود و نقش خود را بهعنوان مسیر ارتباطی انرژی در منطقه تقویت کند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که پروژه با چالشهای بزرگی مواجه است.
دکتر حسن حضوری، استاد دانشگاه حلب، گفت: «موفقیت این طرح منوط به تضمینهای امنیتی پایدار، سرمایهگذاری کلان و رفع موانع ناشی از تحریمها برای دسترسی به بازارهای اروپایی است.»
برآوردها نشان میدهد هزینه بازسازی کامل خط لوله ممکن است به ۸ میلیارد دلار برسد. هنوز نام شرکت مشاوری که قرار است مطالعه را انجام دهد، اعلام نشده است
