آغاز کشت ۵۰۰ هکتاری گیاه روغنی کاملینا در اراضی دیم کردستان

به گزارش کرد پرس، محمدصالح احمدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این طرح در چارچوب برنامه های توسعه کشاورزی حفاظتی و با محوریت کشت مستقیم و گسترش محصولات تناوبی در دیمزارها به اجرا درآمده است.

وی افزود: توسعه کشت گیاه کاملینا به عنوان یکی از محصولات جدید روغنی، با استقبال مطلوب کشاورزان در نقاط مختلف کشور مواجه شده است و اقلیم کردستان نیز شرایط بسیار مساعدی برای گسترش این زراعت دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: بر اساس هدف گذاری امسال، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، به ویژه در شهرستان های قروه و بیجار، زیر کشت این گیاه قرار می گیرد.

احمدی، خرید تضمینی دانه های روغنی کاملینا توسط کارخانجات فرآوری را از مهم ترین مزایای اجرای این طرح خواند و ادامه داد: وجود قیمت تضمینی موجب ایجاد اطمینان خاطر در میان کشاورزان و افزایش رغبت آن ها برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است.

وی یادآور شد: اجرای این طرح، گامی موثر در مسیر پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می رود و بهره گیری از ظرفیت های انسانی و علمی موجود در استان نقش مهمی در تحقق اهداف آن دارد.