به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در جلسه برنامهریزی و ساماندهی مدیریت شهری کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استانداری، فرماندار، شهردار، مدیرکل حوزه استاندار، جمعی از مدیران کل استانداری، معاونان شهرداری، رؤسای سازمانها و شهرداران مناطق در محل شهرداری برگزار شد، با اشاره به انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه و ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت شهری، افزود: شهرداری امروز باید با نگاه نوین، سلامت اداری، شفافیت مالی و توسعه پایدار را به عنوان سه محور اصلی مأموریت خود دنبال کند. عملکرد شهرداری در تمامی ابعاد زندگی مردم اثرگذار است و هیچ نهادی به اندازه شهرداری در رضایتمندی عمومی نقش ندارد.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: آنچه مردم از شما انتظار دارند، خدمات پایه شهری است؛ نظافت، آسفالت، روشنایی و فضای سبز، حداقل حقوق شهروندی هستند، نه لطف مسئولان. رضایت مردم زمانی حاصل میشود که این خدمات بهموقع، با کیفیت و در سطح شهر قابل مشاهده باشد.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری باید از روزمرگی خارج شود، تصریح کرد: زمان آزمون و خطا گذشته است لذا تصمیمها باید مبتنی بر داده دقیق و کار کارشناسی باشد و هر منطقه شهرداری باید نقشه راه مشخص و برنامه کوتاهمدت تا پایان سال و عید نوروز داشته باشد.
حبیبی در ادامه، تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری کرمانشاه را مهمترین اولویت عنوان کرد و گفت: عدم تحقق بودجه موجب اختلال در همه بخشهای خدماتی میشود و باید کمیتههای تخصصی برای پیگیری تحقق بودجه به صورت شبانهروزی فعال باشند.
استاندار کرمانشاه نظافت و بهسازی محیط شهری، ساماندهی ورودیهای شهر به عنوان مطالبه جدی مردم، اصلاح وضعیت آسفالت معابر و خیابانها بهویژه در مناطق کمبرخوردار را از برنامههای فوری دانست و افزود: ورودیهای کرمانشاه پیشانی شهر هستند و باید در سریعترین زمان ممکن ساماندهی شوند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ساماندهی منابع انسانی شهرداری بر اساس شایستهسالاری، کارآمدی و پاکدستی گفت: اگر نیروی انسانی سالم و متخصص انتخاب شود، بخش زیادی از مسیر پیشرفت شهری طی خواهد شد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت جدی بر ساختوسازها و نمای شهری تأکید کرد و ادامه داد: الان هر کسی بر اساس سلیقه خود ساختمانش را می سازد در حالی که کرمانشاه بهعنوان مقصد گردشگری باید از هویت و خط آسمان منظم و زیبایی برخوردار باشد.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از هزینههای غیرضروری و فعالیتهای خارج از مأموریت شهرداری گفت: باید از اقدامات پرهزینه غیرضروری پرهیز شود. با مدیریت صحیح منابع میتوان هزینهها را کاهش داد و بخش بیشتری از بودجه را صرف پروژههای عمرانی و خدماتی کرد.
وی افزایش سرانه فضای سبز، توسعه فضاهای تفریحی خانوادگی و راهاندازی بازارچههای محلی برای عرضه میوه و ترهبار با قیمت مناسب را از برنامههای مهم شهرداری دانست و تصریح کرد: بازارچههای محلی هزینهای برای شهرداری ندارند اما رضایتمندی مردم را افزایش میدهند.
حبیبی همچنین خواستار فعالیت جدیتر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شد و گفت: به تناسب مناسبتهای مذهبی و ملی باید چهره شهر تغییر کند. مردم کرمانشاه مردمی فرهنگی و متدین هستند و فضای شهری باید بازتابدهنده این هویت باشد.
وی بر شفافیت کامل مالی و اداری در شهرداری تأکید کرد و افزود: شهرداری باید همچون اتاقی شیشهای باشد؛ مردم باید بدانند پولشان کجا هزینه می شود و چه نتیجه ای دارد. بدانند عوارضی که پرداخت میکنند در چه مسیری هزینه میشود. پنهانکاری و بیبرنامگی بزرگترین دشمن توسعه شهری است.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به کمبود فضاهای پارکینگ در سطح شهر، بر ضرورت احداث پارکینگهای بزرگ و طبقاتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.
به گفته حبیبی، مشکل کمبود پارکینگ یکی از دغدغههای جدی شهروندان است و باید با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از توان سرمایهگذاران بخش خصوصی، نسبت به ساخت پارکینگهای طبقاتی در نقاط مختلف شهر اقدام شود تا بخشی از مشکلات ترافیکی و توقف خودروها در معابر شهری کاهش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع جمعآوری متکدیان از سطح شهر کرمانشاه را از اولویتهای فوری شهرداری دانست و ادامه داد: حضور متکدیان چهرهای نازیبا به شهر داده و زیبنده نظام جمهوری اسلامی و شهر فرهنگی کرمانشاه نیست. بسیاری از این افراد متکدی واقعی نیستند و صرفاً از این وضعیت سوءاستفاده میکنند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: شهرداری باید با همکاری دستگاههای حمایتی، نسبت به شناسایی و ساماندهی متکدیان واقعی اقدام کند و سایر افراد را از سطح شهر جمعآوری نماید و آغاز جدی این طرح میتواند بهطور طبیعی موجب کاهش حضور متکدیان در سطح شهر شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مسائل مالی شهرداری، خواستار پیگیری جدی بدهی شهرداری به بانک سپه و استفاده حداکثری از ظرفیت اوراق مشارکت بانک شهر شد و گفت: باید سهم بیشتری از منابع بانکی برای اجرای پروژههای عمرانی شهر جذب شود تا روند توسعه شهری تسریع پیدا کند.
مدیر ارشد استان همچنین از تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی لوایح شهرداری خبر داد و ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و انحلال شورای اسلامی شهر، هیچ لایحهای نباید بیش از یک هفته در فرآیند بررسی باقی بماند.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی هفتگی و پیگیری جدی مسائل شهری، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم روند کارهای شهری متوقف شود. همه مدیران باید شبانهروزی تلاش کنند تا شرایط شهر کرمانشاه بهبود یابد و خدماترسانی به مردم با جدیت ادامه داشته باشد.
استاندار کرمانشاه در پایان از تلاشهای مجموعه شهرداری و مدیران شهری قدردانی کرد و گفت: همه مسئولان استان در کنار شهرداری هستند و از برنامههای مدیریت شهری حمایت خواهند کرد تا شهر کرمانشاه به جایگاه واقعی خود در شأن مردم فرهنگی و باوفای این دیار برسد.
همچنین در این نشست شهردار کرمانشاه گزارشی از روند فعالیت های شهرداری های مناطق مختلف کرمانشاه ارائه کرد.
نظر شما