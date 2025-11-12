۴۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کردستان فعال است

به گزارش کرد پرس، علی رشیدی در گفت و گو با رسانه های کردستان، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تحقق عدالت هوشمند و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، گفت: دادگستری کردستان در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع در رسیدگی به پرونده ها، گام های مؤثری برداشته است.

وی افزود: کارشناسی های قضایی در دادگستری استان به صورت کاملاً مکانیزه انجام می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری طرفین برای واریز وجوه و ارسال نظریه کارشناسی وجود ندارد و همچنین کلیه استعلامات مربوط به اموال و حساب های بانکی اشخاص به صورت برخط انجام می شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کردستان با اشاره به عملکرد سامانه ابلاغ الکترونیک، اظهار کرد: بیش از ۹۶ درصد از ابلاغیه های قضایی در کردستان به صورت الکترونیکی صادر و از طریق سامانه ابلاغ برای طرفین پرونده ارسال شده است.

رشیدی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا دوازدهم آبان ماه، بیش از ۴۱ هزار و ۹۶۶ فقره پرونده بدون کاغذ در دادگستری استان ثبت شده و همچنین جلسات دادگاه های علنی به صورت آنلاین برگزار و زندانیان نیز به صورت وبیناری در جلسات دادرسی شرکت می کنند.

وی از برگزاری الکترونیکی مزایده های قضایی در سامانه ستاد و ثبت مشخصات محکومان حرفه ای در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) خبر داد و یادآور شد: این اقدامات موجب افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندها و تسریع در جلب محکومان شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کردستان با اشاره به ارتقای زیرساخت های فنی دادگستری استان، بیان کرد: در راستای حفظ امنیت اطلاعات و تسهیل دسترسی کاربران، عملیات احداث اتاق سرور فارم دادگستری استان کردستان آغاز و پهنای باند شبکه های قضایی افزایش یافته است.

رشیدی در تشریح اقدامات حوزه خدمات الکترونیک قضایی، گفت: علاوه بر دفاتر خدمات فعال در سطح استان، ۹ پیشخوان خدمات الکترونیک در زندان های کردستان ایجاد شده و در راستای عدالت اجتماعی، ۶۴ خدمت جهادی در مناطق محروم و دورافتاده استان به اجرا درآمده است.

وی از اجرای بندهای «د» و «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: از خردادماه ۱۴۰۴، فرایند رسیدگی به تصادفات تسریع یافته و از مردادماه همان سال، صدور گواهی انحصار وراثت به اداره ثبت احوال واگذار شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کردستان اظهار کرد: خودکاربری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه adliran.ir فعال شده است و شهروندان می توانند با ورود به بخش «خدمات قضایی من»، از آخرین وضعیت پرونده ها و خدمات خود مطلع شوند.

رشیدی با اشاره به اجرای ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت، گفت: از هشتم شهریورماه ۱۴۰۴، ابلاغ تصمیمات تعزیرات حکومتی نیز از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک انجام می شود و در مراحل بعد، سایر مراجع غیرقضایی نیز از این طریق ابلاغات خود را انجام خواهند داد.

وی از بازدید مستمر قضات از زندان ها و اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان خبر داد و افزود: این اقدام در چارچوب سیاست کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازاجتماعی شدن زندانیان انجام می شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کردستان اظهار کرد: در حوزه برنامه ریزی نیز، پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده ها، پایش هوشمند پرونده های معوق و برگزاری منظم نشست های قضایی و دانشگاهی در دستور کار قرار دارد.

رشیدی با اشاره به اقدامات حوزه معاونت حقوقی دادگستری کردستان، ادامه داد: نظارت بر ثبت و امحاء پرونده ها در سامانه پالایش بایگانی راکد، رقومی سازی پرونده ها و ارسال ماهانه گزارش عملکرد مترجمین رسمی از مهم ترین فعالیت های این بخش است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۶ مترجم رسمی شامل ۹ مترجم زبان انگلیسی، ۶ مترجم زبان کردی و یک مترجم زبان اشاره در استان کردستان فعالیت دارند.