به گزارش کرد پرس به نقل از ایرنا، بهزاد شیرپنجه، افزود: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل مناطق ساحلی پارک ملی، متوجه فعالیت غیرمجاز یک فرد در حال برداشت مصالح از بستر دریاچه شدند که بلافاصله نسبت به توقیف ادوات و دستگیری متخلف اقدام شد.

وی با اشاره به ممنوعیت هر گونه برداشت شن و ماسه و نمک از بستر دریاچه ارومیه بیان کرد: پرونده این فرد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رییس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه اضافه کرد: یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بر پایش و جلوگیری از هرگونه تخلف در محدوده مناطق تحت مدیریت نظارت دارد و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های گسترده و نصب تابلوهای هشدار در مبادی ورودی حریم پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: هیچ‌گونه توجیه و بهانه‌ای از سوی متخلفان قابل قبول نیست و در صورت مشاهده با افراد متخلف برخورد قانونی صورت گرفته و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.