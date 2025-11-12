کاهش ۲.۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی در کردستان

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع جان باختگان، ۱۹۷ نفر در حوادث رانندگی محورهای برون شهری، ۲۹ نفر درون شهری و ۳۰ نفر در جاده های روستایی جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به جزئیات ماهانه تلفات رانندگی در کردستان، افزود: در فروردین ۳۱ نفر، اردیبهشت ۳۲ نفر، خرداد ۴۶ نفر، تیر ۳۸ نفر، مرداد ۵۰ نفر و در شهریورماه ۵۹ نفر در اثر حوادث ترافیکی جان باخته اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان همچنین از افزایش شمار مصدومان حوادث رانندگی در استان خبر داد و اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۴ هزار و ۶۱۷ نفر بر اثر سوانح رانندگی مصدوم شدند که از این تعداد ۳ هزار و ۲۴۵ نفر مرد و هزار و ۲۷۲ نفر زن بودند.

غضنفری پور ادامه داد: آمار مصدومان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴ هزار و ۲۱۰ نفر گزارش شده بود، افزایش ۶.۹ درصدی داشته است.

وی یادآور شد: عمده سوانح منجر به فوت و جرح در محورهای برون شهری استان رخ داده و بررسی ها نشان می دهد رعایت نکردن سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و بی توجهی به مقررات رانندگی از عوامل اصلی این حوادث بوده است.