کاهش ۲.۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی در کردستان

سرویس کردستان – مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان از جان باختن ۲۵۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی در محورهای برون شهری، درون شهری و روستایی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۶۲ نفر گزارش شده بود، کاهش ۲.۲ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع جان باختگان، ۱۹۷ نفر در حوادث رانندگی محورهای برون شهری، ۲۹ نفر درون شهری و ۳۰ نفر در جاده های روستایی جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به جزئیات ماهانه تلفات رانندگی در کردستان، افزود: در فروردین ۳۱ نفر، اردیبهشت ۳۲ نفر، خرداد ۴۶ نفر، تیر ۳۸ نفر، مرداد ۵۰ نفر و در شهریورماه ۵۹ نفر در اثر حوادث ترافیکی جان باخته اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان همچنین از افزایش شمار مصدومان حوادث رانندگی در استان خبر داد و اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۴ هزار و ۶۱۷ نفر بر اثر سوانح رانندگی مصدوم شدند که از این تعداد ۳ هزار و ۲۴۵ نفر مرد و هزار و ۲۷۲ نفر زن بودند.

غضنفری پور ادامه داد: آمار مصدومان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴ هزار و ۲۱۰ نفر گزارش شده بود، افزایش ۶.۹ درصدی داشته است.

وی یادآور شد: عمده سوانح منجر به فوت و جرح در محورهای برون شهری استان رخ داده و بررسی ها نشان می دهد رعایت نکردن سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و بی توجهی به مقررات رانندگی از عوامل اصلی این حوادث بوده است.

