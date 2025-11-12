هوشیار عبدالله زاده فرماندار جوانرود شد

به گزارش کردپرس، بهرام سلیمانی در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان جوانرود اظهار کرد: جوانرود از دیرباز نماد پویایی، سخت‌کوشی و وفاداری مردمانش به ارزش‌های ایرانی و اسلامی بوده است. مردم این شهرستان در دفاع از کشور و مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ایران اسلامی کارنامه‌ای درخشان دارند و شهدای والامقام آن، گواه این افتخارند. به مقام شامخ آنان ادای احترام می‌کنیم و در برابرشان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وی افزود: شهرستانی با طبیعتی زیبا، مردمانی خون‌گرم و سرمایه انسانی جوان و فرهیخته، می‌تواند محور توسعه در غرب استان باشد. ظرفیت‌های کشاورزی، پتانسیل‌های گردشگری و بوم‌گردی، قابلیت‌های مرزی و بازارچه‌های تجاری و سرمایه اجتماعی ناشی از اعتماد مردم، همگی نشانه‌های توان بالقوه جوانرود در مسیر توسعه‌اند.

سلیمانی مرز را یکی از اولویت‌های اصلی توسعه استان دانست و گفت: تجربه‌های موفق مرزنشینی در این شهرستان می‌تواند به عنوان الگویی در رونق تجارت مورد توجه قرار گیرد. مردم اورامانات نیز در دوران دفاع مقدس و حتی در حوادث اخیر منطقه، با عزت و همدلی از ایران عزیز دفاع کردند و برگ زرینی بر تاریخ کشور افزودند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی، توصیه الهی و مشی پیامبران و اولیا بوده است، ادامه داد: تاریخ نشان داده مردمانی که ید واحده بودند، در مواجهه با مشکلات و بهبود زندگی موفق‌تر عمل کرده‌اند. برای توسعه کشور و استان راهی جز اتحاد اقوام و مذاهب وجود ندارد؛ تفرقه و صداهای تنش‌زا سم مهلکی برای زندگی مردم است و تفرقه، خانمان‌سوز هر جامعه‌ای خواهد بود.

سلیمانی با طرح این پرسش که «غیر از وحدت و همدلی چه راهی برای عبور از مشکلات وجود دارد؟» افزود: کسانی که راهی جز این می‌شناسند، ارائه دهند! تفرقه و تشتت، جز اتلاف عمر و انرژی نتیجه‌ای ندارد. سیاست دولت و مدیریت ارشد استان، تقویت وفاق و همدلی در میان آحاد مردم است.

وی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی کرمانشاه گفت: این نگاه در استان‌هایی مانند کرمانشاه معنایی عمیق‌تر دارد، زیرا ما تابلوی زیبای وحدت در تنوع هستیم؛ اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در سایه ایران واحد زندگی می‌کنند.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: دولت مردمی دکتر پزشکیان با رویکردی روشن، وفاق، همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت همه گروه‌ها و اقوام ایرانی را سرلوحه عمل خود قرار داده است. وفاق ملی مفهومی فراتر از هم‌زیستی یا تعارف سیاسی است؛ یعنی بازگشت به اصول اخلاقیِ تعامل، گفت‌وگو و احترام متقابل، و کنار گذاشتن خودمحوری در برابر منافع جمعی.

وی تأکید کرد: دولت وفاق می‌خواهد صدای هیچ گروهی خاموش نماند و هیچ استعداد انسانی در گوشه‌ای مغفول نماند. در این مسیر، جوانرود می‌تواند الگویی کوچک اما روشن از وفاق ملی باشد؛ جایی که مردم در کنار هم برای آینده‌ای بهتر تلاش می‌کنند.

سلیمانی درباره رویکرد دولت دکتر پزشکیان و مسئولیت مدیران استانی گفت: دولت بر پایه صداقت، عدالت و گفت‌وگو بنا شده و مدیرانی را برمی‌گزیند که مردمی و شنوا باشند. مدیریت در این دولت به معنای انحصار قدرت نیست، بلکه تسهیل ارتباط میان مردم و حاکمیت است. وظیفه ما مدیران استانی این است که سیاست وفاق ملی را از کلام به میدان عمل بیاوریم؛ با مردم سخن بگوییم، نقدها را بشنویم، ظرفیت‌ها را بشناسیم و از اختلافات عبور کنیم تا کرمانشاه نمونه‌ای از جامعه‌ای همدل و هم‌افزا باشد.

وی با تقدیر از خدمات نامدار حسینی و آرزوی توفیق برای فرماندار جدید، از وی خواست با تکیه بر تجربه، صداقت و ارتباط نزدیک با مردم، فصلی تازه از مدیریت مشارکتی را آغاز کند.

معاون استاندار برخی از مهم‌ترین مأموریت‌های فرماندار را تقویت وحدت اجتماعی میان گروه‌های مختلف شهرستان، همکاری با جوانان و نخبگان در برنامه‌ریزی توسعه، گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری با اولویت اشتغال جوانان، توسعه تعاملات بین‌شهری و مرزی در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق و ایجاد فضای گفت‌وگو از طریق نشست‌های عمومی و رسانه‌های محلی برشمرد.