تنش آبی در روستاهای مهاباد/پروژه آبرسانی به ١٤١ روستا درگیر و دار اعتبارات

به گزارش کردپرس، پروژه آبرسانی به ١٤١ روستای بخش خلیفان و مرکزی شهرستان مهاباد از محل تصفیه خانه قدیم، از اواخر سال ۱۳۹۷ طی آیینی با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان کلنگ‌زنی شد و مقرر شد در قالب آن از مجموع ۱۹۶ روستای مهاباد ۱۴۱ روستا از توابع بخش مرکزی و خلیفان تحت پوشش این طرح قرار بگیرند اما این پروژه ٧ آنقدر کند پیشرفت که در هفتمین سال از اجرای آن هنوز تکمیل نشده و با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال آبی گذشته، حتی در پاییز امسال آبرسانی سیار به تعدادی از روستاها انجام می گیرد.

در واقع آب شرب این روستاها از طریق چشمه تامین می‌شود ولی به دلیل کاهش آب چشمه‌ها، در برخی از ساعات شبانه‌روز آب شرب روستا قطع شده و روستاییان به صورت جیره‌بندی از آب شرب استفاده کرده و همین امر آبفای شهرستان را ناچار به آبرسانی با تانکر کرده است.

کندی پروژه به حدی است که تا سال ١٣٩٩ از مجموع روستاهای تحت پوشش پروژه ١٠ روستا با جمعیت ٣٠ هزار نفر پوشش داده شده بود ولی پس از ٧ سال، این میزان به ١٦ روستای بخش مرکزی با جمعیتی بیش از ٧هزار و ۸۰۰ مشترک رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی تابستان امسال گفت: امسال ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی، استانی و محرومیت‌زدایی برای اجرای طرح‌های آبرسانی و مقابله با تنش آبی در استان اختصاص یافته که این میزان اعتبار به‌منظور بهبود زیرساخت‌های آبی استان، کاهش تنش در مناطق بحرانی و اجرای پروژه‌های آب‌رسانی بویژه تداوم طرح آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد اختصاص یافته است.

همچنین محمد صادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد هم اواخر در هفته دولت اظهار کرد: مهم‌ترین درخواست مدیریت شهری مهاباد، تأمین اعتبار برای تسریع در اجرای پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای شهرستان است که با بهره‌برداری از آن، مشکل تنش آبی بخش خلیفان برطرف خواهد شد.

خشکسالی، کاهش بارندگی ها و حجم ذخیره آب سد مهاباد سبب شده در پاییز امسال از مجموع ۱۷۸ روستای این شهرستان که تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب هستند، آب شرب اهالی ۳۷ روستا به صورت سیار و با استفاده از تانکر و از منابع موقت تامین می‌شود.

تابستان امسال نیز شهرستان مهاباد با کمبود شدید آب مواجه شد و آن زمان هم ۷۰ روستا در سطح شهرستان هیچ آب شربی نداشتند و از طریق تانکرهای آبرسانی باید این کار انجام می گرفت.

کمبود اعتبارات سبب شده پروژه آبرسانی به ١٤١ روستای مهاباد متوقف شود و اعتبارات سال های اخیر هم نتوانسته به تکمیل آن پس از ٧ سال کمک کند.