به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در توضیح دیدارهای خود در واشنگتن گفت که یکی از موضوعات اصلی مورد بحث با مقامات آمریکایی، از جمله استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه، و تام باراک، سفیر ایالات متحده در آنکارا و نماینده ویژه در امور سوریه، وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران بوده است.

فیدان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد: «در دیدارهایمان، موقعیت فعلی ایالات متحده در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گام‌هایی که می‌تواند در ادامه برداشته شود را ارزیابی کردیم. این مسئله نه‌تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه اهمیت بالایی دارد، چرا که هر تحول در این زمینه می‌تواند موازنه‌های امنیتی و اقتصادی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد.»

وزیر خارجه ترکیه افزود که آنکارا همواره از گفت‌وگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرده و معتقد است فشار و تحریم نمی‌تواند جایگزین مذاکره شود. به گفته او، ترکیه آماده است تا در صورت درخواست دو طرف، نقش تسهیل‌گر را برای ازسرگیری گفت‌وگوها میان تهران و غرب ایفا کند.

فیدان در ادامه تأکید کرد که در گفت‌وگو با مقامات آمریکایی درباره راه‌های جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای در پی بن‌بست هسته‌ای نیز بحث شده است. او خاطرنشان کرد: «در این زمینه تبادل نظر مفصلی داشتیم. همه ما می‌دانیم که هرگونه بی‌ثباتی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران می‌تواند به افزایش تنش در خلیج فارس، عراق و سوریه منجر شود. بنابراین تلاش کردیم دیدگاه ترکیه را به‌عنوان کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد، به‌روشنی بیان کنیم.»

فیدان گفت ترکیه اعتقاد دارد احیای گفت‌وگوهای بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران باید در اولویت قرار گیرد تا از افزایش فشارها و خطر درگیری‌های غیرمستقیم در منطقه جلوگیری شود.

او در پایان افزود که نتایج این گفت‌وگوها را به‌طور کامل به رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، گزارش داده و قرار است در نشست بعدی کابینه، این موضوع به‌عنوان بخشی از سیاست منطقه‌ای جدید ترکیه مورد بررسی قرار گیرد.