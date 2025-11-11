قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو در ارومیه/رد پای کارمندان متخلف بانک کشف شد

او اضافه کرد: با ارجاع پرونده به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، تحقیقات اولیه با نظارت بازپرس مربوطه توسط ضابطان خاص در خصوص وجود فساد گسترده و عدم رفع تعهدات ارزی آغاز و به شناسایی ۲۸ متهم که تعدادی از آنان از کارکنان بانک بودند، منجر شد.

عتباتی ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه های مرتبط و ضابطان در استان برگزار و با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمان به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع نکرده و موجب ضرر و خسارت به بیت المال شده اند.