توقف خودرو و موتورسیکلت های بدون بیمه در کردستان با دستور دادستان کل کشور

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور، طی نامه ای رسمی خطاب به نیروی انتظامی، با اشاره به افزایش نگران کننده پرونده های مربوط به حوادث رانندگی وسایل نقلیه فاقد بیمه، بر ضرورت توقف خودروها و موتورسیکلت های بدون بیمه نامه و جلوگیری از تردد آنها تأکید کرد.

در همین رابطه، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان، در گفت وگو با کرد پرس، گفت: از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش حوادث ناگوار رانندگی در سطح کشور بوده ایم که بخشی از آنها به دلیل بی توجهی برخی رانندگان به موضوع بیمه رخ داده است؛ بر همین اساس، پلیس موظف است طبق قانون با وسایل نقلیه فاقد بیمه برخورد کند و از ادامه حرکت آنها جلوگیری به عمل آورد.

سرهنگ همتی زاده با اشاره به اجرای دقیق مفاد قانونی، افزود: بر اساس ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری، هر وسیله نقلیه ای که فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد، متوقف خواهد شد تا زمانی که مالک نسبت به تمدید بیمه اقدام کند و پلیس هم از طریق سامانه های هوشمند و هم با حضور میدانی در جاده ها و معابر، اجرای این قانون را پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه بیمه نامه تنها یک الزام اداری نیست بلکه تضمینی برای امنیت جانی و مالی رانندگان و سایر شهروندان است، اظهار کرد: توصیه ما این است که رانندگان حتی برای یک روز بدون بیمه تردد نکنند، حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی، سقوط، واژگونی یا انفجار ممکن است در هر لحظه رخ دهد و نداشتن بیمه خسارات سنگینی را برای راننده به همراه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان درباره احتمال در نظر گرفتن مهلت یا تسهیلات برای رانندگان فاقد بیمه، بیان کرد: بحث مهلت یا تقسیط بیمه در اختیار شرکت های بیمه است و پلیس نقشی در آن ندارد؛ ما صرفاً موظف به اجرای قانون هستیم و در صورت مشاهده تخلف، وسیله نقلیه را تا زمان ارائه بیمه معتبر توقیف خواهیم کرد.

سرهنگ همتی زاده همچنین درباره روند ترخیص خودروها و موتورسیکلت های توقیف شده، گفت: در صورتی که مالکان پس از توقیف نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کنند، هیچ مانع خاصی برای ترخیص وسیله نقلیه وجود ندارد؛ ما از طریق ستاد ترخیص در مرکز استان و با همکاری دستگاه قضایی، روند ترخیص را تسهیل کرده ایم تا مردم بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن وسیله خود را آزاد کنند.

وی تأکید کرد: پلیس در اجرای قانون قاطع است اما در عین حال تلاش می کند تا خدمات لازم برای تسهیل امور مردم ارائه شود؛ با این وجود، بهترین راه برای پیشگیری از مشکلات بعدی، رعایت قانون و تمدید به موقع بیمه نامه است.