۱۰ محموله چوب قاچاق در منطقه بیلوه بانه کشف و توقیف شد

لقمان سالمی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس اظهار داشت: در یک عملیات موفق بیش از ۱۰ محموله چوب تر که به صورت غیر قانونی توسط افراد سودجو و فرصت طلب در منطقه بیلوه قطع شده بود کشف و ضبط شد.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی افزود: خاطیان و خائنین به محیط زیست و ثروت های خدادادی شناسایی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
سالمی با بیان اینکه طبق گزارشات مردم این محموله ها کشف شده با درخواست از مردم گفت:در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و یا اطلاع از قطع غیر قانونی درختابا شماره ۱۵۰۴ تماس بگیرند و موارد مشکوک را به کشیک و یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع رسانی کنند.
همچنین یک واحد سنتی ذغالگیری غیر مجاز توسط واحد گشت حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان بانه کشف و ضبط شد.
کارشناسان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان بانه در حین گشتزنی در محور روستاهای "کنده سوره و بلکه"، یک واحد سنتی ذغالگیری غیرمجاز را شناسایی کردند.
ذغالهای کشف شده ضبط و به اداره منابع طبیعی منتقل شد، همچنین پرونده قضایی برای متهمین جهت اعمال مجازات قانونی تشکیل شد.
