عملیات اجرایی چهار واحد آموزشی در بانه آغاز شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، با حضور حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش عملیات اجرایی چهار واحد آموزشی در راستای توسعه عدالت آموزشی و استاندارد سازی فضاهای آموزشی شهرستان بانه با اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در این مراسم گفت: ۲ پروژه در سایت مسکن مهر و ۲ پروژه هم در سطح شهر بانه با اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومان آغاز شده که اعتبار این پروژه های امسال و سال آینده تخصیص می یابد.

سید فواد حسینی ادامه داد: علاوه بر احداث این چهار واحد آموزشی در زمینه تامین تجهیزات مدارس و سیستم های گرمایشی و سرمایشی نیز اقدامات انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل بحران آب بانه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات بانه کمبود آب است و روزانه تنها چهار ساعت آب دارند که برای مدارس تانکرهای آبرسان پیش بینی شده که کمبود آب را تا حدود زیادی جبران کرده است.

حسینی افزود: شهرستان بانه به لحاظ تامین تجهیزات و افزایش سرانه فضای آموزشی نیازمند توجه ویژه در سطح ملی است چراکه آنچه در توان شهرستان و استان بوده در نظر گرفته شده است.

هشت مدرسه در محوطه های مسکن ملی بانه احداث می شود

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس هم گفت: با توجه به اینکه در محوطه های مسکن ملی و مسکن مهر فضای آموزشی پیش بینی نشده هشت مدرسه در این محوطه ها احداث می شود.

محسن بیگلری اظهار داشت: با پیگیری های که با مقامات کشوری انجام دادم قول احداث هشت واحد آموزشی در محوطه های مسکن ملی و مسکن مهر احداث می شود.

وی افزود: این واحدهای آموزشی در محوطه مسکن ملی میدان گاز، عثمان آباد، جاده سردشت احداث می شود که به ما قول دادند که ۵۰ درصد هزینه این واحدها توسط دولت و ۵۰ درصد نیز توسط خیرین مدرسه ساز تامین خواهد شد.

بیگلری با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی در بانه بسیار جدی است گفت: خیرین مدرسه ساز بانه در چند سال اخیر سنگ تمام گذاشتند و بسیار تلاشگر و دلسوز هستند بخش زیادی از مدارس موجود در بانه با همت خیرین احداث شده است.

۱۷۰ کلاس درس در بانه احداث می شود

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: باتوجه به کمبود فضای آموزشی در شهرستان بانه برای جبران کمبود فضای آموزشی و در راستای برنامه نهضت توسعه عدالت آموزشی ۱۷۰ کلاس درس احداث می شود.

حمید رضا خان محمدی با اشاره به مشارکت خیرین و مردم در احداث فضای های آموزشی اظهار داشت: سایت های مسکن ملی و مهر برای احداث فضاهای آموزشی در اولویت است که باید مکانی انجام شود و با همکاری و همراهی دولت و خیرین نهضت مدرسه سازی به صورت پایلوت در بانه آغاز می شود.

وی افزود: در زمینه تجهیزات تکمیلی و تامینی و سامانه های گرمایش و سرمایشی نیز به شهرستان بانه توجه ویژه ای می شود.

خان محمدی خاطر نشان کرد: یک هزار و ۷۰۰ دانش آموز به جمعیت دانش آموزی این شهرستان اضافه شده اگر در تامین امکانات سرعت عمل نداشته باشیم، عقب می مانیم مردم همراه و همفکر دولت هستند باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم و پروژه های نیمه تمام را نیز در اولویت قرار دهیم.

وی اضافه کرد: تا ۲ سال آینده بخش زیادی از مشکلاتی که دانش آموزان با آن مواجهه هستند جبران می شود و سرانه فضای آموزشی شهرستان را با استانداردهای آموزشی نزدیک کنیم.

میانگین فضای آموزشی در شهرستان بانه ۲ متر و ۸۱ سانتیمتر است و اکنون ۹۲ هزار متر مربع فضای آموزشی دارد که برای رسیدن به سرانه استاندارد آموزشی باید ۱۰۰ واحد آموزشی در این شهرستان احداث شود.