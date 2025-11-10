خیر بانه ای هشت میلیارد تومان به حوزه بهداشت درمان کمک کرد

به گزارش خبرنگار کردپرس، خیر نیک اندیش بانه ای با اهدای هشت میلیارد تومان به حوزه بهداشت درمان 2 نیاز اساسی این حوزه در استان کردستان تامین کرد که این نیازهای شامل احداث کامل پایگاه فوریت های پزشکی کد پنج بانه به هزینه پنج میلیارد تومان و تجهیز ان ای سی یو بیمارستان بعثت سنندج به هزینه سه میلیارد تومان است.

بر اساس تفاهم نامه این خیر با دانشگاه علوم پزشکی هزینه کامل احداث پایگاه کد پنج فوریت های پزشکی مستقر در بیمارستان رازی بانه را که براساس بالاترین تیپ استاندارد طراحی شده با هزینه پنج میلیارد تومان همچنین تجهیز ان ای سی یو بیمارستان بعثت سنندج به هزینه سه میلیارد تومان تامین کند.