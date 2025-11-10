هاکان فیدان راهی آمریکا شد

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه عازم ایالات متحده شد تا در نشست‌هایی درباره موضوعات دوجانبه و مسائل منطقه‌ای شرکت کند. وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای کوتاه، هدف اصلی سفر را شرکت در این دیدارها اعلام کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، طبق اطلاع رسمی وزارت خارجه، فیدان امروز (۱۰ نوامبر) وارد آمریکا خواهد شد و در جلسات مرتبط با روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای حضور می‌یابد. منابع دیپلماتیک می‌گویند که این دیدارها بخشی از رایزنی‌های آنکارا و واشنگتن درباره پرونده‌های حساس خاورمیانه است.