کشف ٨ کیلوگرم نقره قاچاق در مرز رازی خوی

به گزارش کردپرس، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، گفت: با هوشیاری ماموران مرزی مستقر در پایانه مرزی رازی خوی با اشراف و تسلط اطلاعاتی مبنی بر قاچاق شمش نقره به داخل کشور، اقدامات پیشگیرانه با حساسیت و دقت بیشتر بر ورودی‌های مرزی را در برنامه کاری خود قرار دادند.

او ادامه داد: در این راستا مرزبانان با استفاده از شگردهای خاص مرزبانی دو نفر را شناسایی و مورد بازرسی بدنی قرار داده و موفق شدند ۸ کیلوگرم نقره را که در قسمت‌های مختلف لباس خود جاساز کرده بودند را کشف کنند. فرمانده مرزبانی استان با اشاره به ارزش ۲۰ میلیارد ریالی نقره‌های کشف شده، تصریح کرد: متهمان با تکمیل پرونده قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.