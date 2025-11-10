۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۴

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تالار مرکزی سنندج اختصاص یافت

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تالار مرکزی سنندج اختصاص یافت

سرویس کردستان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره برداری از تالار مرکزی سنندج خبر داد.

علی اصغر دریایی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به مصوبات سفر اخیر دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور به استان کردستان، گفت: در جریان این سفر و پیرو بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پروژه تالار مرکزی سنندج که اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، پیشنهاد تأمین اعتبار لازم برای تکمیل این ابرپروژه فرهنگی مطرح شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت بهره برداری از این مجموعه و در پاسخ به مطالبه جدی اصحاب فرهنگ و هنر استان، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تالار مرکزی تأمین شد که ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی نهاد ریاست جمهوری و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص می یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اظهار کرد: تکمیل و افتتاح تالار مرکزی سنندج نه تنها زیرساخت های فرهنگی و هنری استان را تقویت می کند، بلکه فرصت مضاعفی برای میزبانی رویدادهای ملی و بین المللی در حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی فراهم خواهد آورد.

دریایی با قدردانی از حمایت های دولت و پیگیری های مستمر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: این اقدام دولت وفاق و امید، گام مؤثری در مسیر توسعه فرهنگی کردستان و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق مختلف کشور است.

کد مطلب 2790566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha