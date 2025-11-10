۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳

مدیرکل میراث فرهنگی در پاسخ به کردپرس:

مخالف انتقال پروژه موزه بزرگ کرمانشاه هستم

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: میراث فرهنگی استان مخالف مباحث مطرح شده پیرامون انتقال پروژه موزه بزرگ کرمانشاه به مکان دیگری است.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ مدیرکل پیراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در نشست با خبرنگاران عنوان کرد: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور ۲۱۶ هنرمند از سراسر کشور در روزهای ۱۹ الی ۲۳ آبان ماه  به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: هنرمندان ۳۰ استان کشور
در پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور با میزبانی کرمانشاه حضور دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه افزود: صنایع دستی عرضه شده در قالب ۲۳۳ غرفه در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و ۱۶ شهر ملی و جهانی خوزه صنایع دستی در نمایشگاه شرکت دارند.

وی گفت: این نمایشگاه ۱۹ لغایت ۲۳ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه در پارک شاهد برگزار می شود.

داریوش فرمانی عنوان کرد: این نمایشگاه به معرفی ظرفیت های گردشگری کرمانشاه، تقویت اقتصاد گردشگری و فروش و بازاریابی محصولات صنایع دستی کمک می کند و هنرمندان کرمانشاهی با خلاقیت ها و نوآوری های دیگر هنرمندان کشور آشنا می شوند و این نمایشگاه جنبه  آموزشی هم خواهد داشت.

وی از طرح ارائه تسهیلات خرید نمایشگاه خبر داد و گفت: صندوق کارآفرینی امید ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید صنایع دستی توسط بازدیدکنندگان نمایشگاه اختصاص داده که با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه و با ضمانت چک صیاد ارائه می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در پاسخ به پرسش خبرنگار کردپرس پیرامون موضوع انتقال موزه بزرگ کرمانشاه عنوان کرد: موضوع انتقال موزه یک اظهار نظر کارشناسی در یک جلسه فنی بوده و تاکنون هیچ تصمیم قطعی در مورد اتخاد نشده است.

وی تاکید کرد: مدیریت میراث فرهنگی استان مخالف مباحث مطرح شده پیرامون انتقال پروژه موزه بزرگ کرمانشاه به مکان دیگری است.

