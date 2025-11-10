«عدنان زندی»؛ «گرگ بند» می سازد

به گزارش کرد پرس، این فیلم که برای حضور در چهل وچهارمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود، با ایفای نقش «سیاوش چراغی پور» در نقش اصلی مقابل دوربین رفته است.

«گرگ بند» نخستین تجربه بلند سینمایی عدنان زندی به شمار می آید. او پیش تر ساخت چند مستند و فیلم کوتاه را در کارنامه دارد؛ از جمله مستند «حبیب الله» و انیمیشن «جنگ و رنگ» که موفق به کسب مقام نخست در جشنواره منطقه ای بوشهر شده است.

به گفته عوامل تولید، بخش عمده فیلم در لوکیشن های بومی و روستایی فیلم برداری خواهد شد و داستان آن فضایی درام و اجتماعی دارد.