خبرنگاران کردستانی در نخستین جشنواره رسانه ای «هگمتانه» ۱۱ عنوان کسب کردند

به گزارش کرد پرس، آیین اختتامیه این جشنواره با حضور فعالان رسانه ای شش استان آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی همدان برگزار شد.

این رویداد با هدف ارتقای سطح حرفه ای مطبوعات منطقه، تقدیر از فعالان رسانه ای و تقویت تعامل میان اصحاب رسانه برگزار شد. در این جشنواره، خبرنگاران کردستانی توانستند در بخش های مختلف حائز رتبه های برتر شوند و نام استان را در میان برگزیدگان غرب کشور به ثبت رسانند.

بر اساس نتایج اعلام شده، در بخش سرمقاله محمدتوفیق مشیرپناهی از هفته نامه ئاریز رتبه نخست، عارف رحیمی از هفته نامه سوران رتبه دوم و هوشیار شریعتی از ماهنامه کمربند سفید رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش خبر، شیلان صلواتی از خبرگزاری میراث آریا موفق به کسب رتبه دوم شد و در بخش مقاله نیز فرهاد پرموز از هفته نامه روژ باش کردستان جایگاه دوم را به دست آورد.

در بخش مصاحبه، رزیتا قادری از خبرگزاری فارس رتبه دوم و در بخش گزارش نیز رتبه سوم را کسب کرد. همچنین در بخش ویژه جشنواره، رزیتا قادری، عرفان کرمی از خبرگزاری کُردپرس و هیوا محمدپور از سایت خبری بارانی نیوز شایسته تقدیر شناخته شدند و در بخش یادداشت نیز فاطمه عبدی از هفته نامه گوران عنوان رتبه نخست را از آن خود کرد.

هیئت داوران جشنواره را جمعی از اساتید برجسته حوزه رسانه شامل فریدون صدیقی، محمود مختاریان، علیرضا کتابدار، گیتی علی آبادی و مریم سلیمی تشکیل دادند.

آیین اختتامیه نخستین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانه های غرب کشور «هگمتانه» با حضور وزیر امور خارجه، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران رسانه ای کشور، نمایندگان خانه مطبوعات استان ها و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.