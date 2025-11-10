اجرای دو طرح ملی با هدف توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در کردستان

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگاران، اجرای طرح های ملی «کارورزی و مشوق بیمه ای» و «یارانه دستمزد» با هدف افزایش مهارت، ارتقای قابلیت جذب در بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی، ترویج اخلاق حرفه ای و کاهش هزینه های جذب نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی، زمینه ساز توسعه اشتغال پایدار در استان خواهد بود.

وی در تشریح جزئیات طرح کارورزی و مشوق بیمه ای، افزود: تمرکز این طرح بر ارتقای مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر با حداکثر سن ۳۵ سال است و متقاضیان می توانند از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی almp.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان اظهار کرد: پس از تأیید شرایط، کارورزان می توانند حداکثر به مدت سه ماه در واحدهای مشمول طرح دوره کارورزی خود را سپری کنند و از کمک هزینه دولت بهره مند شوند.

صلواتی ادامه داد: همچنین در صورت جذب کارورز پس از پایان دوره، کارفرمای مربوطه از مشوق بیمه ای معادل ۲۰ درصد سهم کارفرما نزد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهد شد.

وی از اجرای طرح ملی یارانه دستمزد در شهرستان های دیواندره و مریوان خبر داد و یادآور شد: در این طرح، دولت به منظور تسهیل ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار، به مدت ۱۲ ماه ۲۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را برای کارجویان شغل اولی و ۳۵ درصد حداقل دستمزد را برای اقشار آسیب پذیر شامل زندانیان آزاد شده، معتادان بهبود یافته و معلولان کم توان ذهنی و حرکتی به کارفرمایان بخش تعاونی و خصوصی پرداخت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان اجرای این دو طرح ملی را گامی مؤثر در جهت افزایش مهارت جوانان، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان عنوان کرد و بیان کرد: با اجرای صحیح این طرح ها، ارتباط مؤثری میان نظام آموزشی و بازار کار برقرار خواهد شد.