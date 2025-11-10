مرحله دوم روند صلح میان ترکیه و پ.‌ک.‌ک

به گزارش کردپرس، روند صلحی که بیش از یک سال است در ترکیه و میان گروه پ.ک.ک و دولت تحت رهبری رجب طیب اردوغان جریان دارد، وارد مرحلهای تازه شده است. با اعلام خروج نیروهای چریکی کرد از مرزهای ترکیه، رهبری حزب کارگران کردستان (پکک) ـ که اکنون رسماً منحل شده ـ آغاز مرحله دوم روند صلح را اعلام کرد. همزمان، کار کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در مردادماه در چارچوب ابتکار صلح در مجلس ملی ترکیه تشکیل شد، نیز رو به پایان است.
در نشست غیرعلنی ۳۰ اکتبر، وزرای دادگستری و امور خارجه در برابر این کمیسیون حاضر شدند. بر اساس اطلاعات منبعی آگاه از مباحث مطرحشده، هاکان فیدان، وزیر خارجه، لحن ملایمتری نسبت به اظهارات پیشین خود اتخاذ کرده اما همچنان بر موضع ثابتش درباره خطر نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برای امنیت ترکیه تأکید کرده است.
از سوی دیگر، یلماز تونچ، وزیر دادگستری، در همان نشست رویکردی مثبتتر نشان داده و گفته است وزارتخانهاش آمادگی دارد بر اساس نتایج کار کمیسیون، اقدامات حقوقی لازم را برای حمایت از روند صلح انجام دهد. تونچ پس از پایان جلسه نیز تأکید کرد: «اگر موضوعاتی نیاز به تنظیمات قانونی داشته باشد، این امور کاملاً در اختیار مجلس است. ما نیز بر اساس تصمیمها و نقشه راهی که نمایندگان ملت ترسیم کنند، فعالیت خواهیم کرد.»
در آنکارا، ناظران معتقدند موضع نهایی دولت در قبال روند صلح پس از ارائه گزارش ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، روشنتر خواهد شد؛ او قرار است هفته آینده در نشست غیرعلنی کمیسیون حضور یابد. انتظار میرود کار کمیسیون تا پایان نوامبر به پایان برسد.
با وجود اصرارهای مکرر از سوی نمایندگان کرد، هنوز هیچ اقدامی برای دیدار با عبدالله اوجالان در زندان امرالی صورت نگرفته است. گمان میرود این مسئله نیز پس از حضور کالین در کمیسیون روشن شود.
روند صلح که با هدف پایان دادن به درگیری ۴۰ ساله میان دولت ترکیه و نیروهای کرد آغاز شده، بر سه ستون اصلی استوار است:
- مذاکره با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی بهسر میبرد و این گفتوگوها از سوی دولت از طریق رئیس سازمان اطلاعات ملی، ابراهیم کالین، پیگیری میشود.
- گامهای عملی جنبش کرد ترکیه پس از اعلامیه فوریه ۲۰۲۵ اوجالان مبنی بر پایان جنگ و انحلال پکک. این گروه پس از اعلام آتشبس، در ماه مه اعلام کرد به مبارزه مسلحانه پایان میدهد و ساختار سازمانی خود را منحل میکند. سپس در تیرماه، گروهی از چریکها به رهبری بسه هوزات، رئیس مشترک شورای اجرایی اتحادیه جوامع کردستان (KCK)، با سوزاندن نمادین سلاحهایشان نخستین اقدام عملی را انجام دادند و هفته گذشته نیز خروج کامل نیروهای چریکی از خاک ترکیه را اعلام کردند.
- فعالیتهای کمیسیون پارلمانی ۵۱ نفره که با حضور ۱۱ حزب از مجموع ۱۲ حزب حاضر در مجلس تشکیل شده است. این کمیسیون تاکنون در ۱۶ نشست با شخصیتها و نهادهای مختلف مشورت کرده است.
اگرچه دولت ترکیه از آغاز روند صلح تاکنون هیچ وعده مشخصی برای اقدامات عملی نداده، اما طرف کُرد در مراحل مختلف انتظارات خود را مطرح کرده است. در همین راستا، اعضای شورای اجرایی KCK و یگانهای زنان آزاد (YJA Star) در کنفرانسی خبری در ۲۶ اکتبر در کوهستان قندیل، همزمان با اعلام خروج نیروها از ترکیه، خواستار تدوین قانون انتقالی ویژه تعیین وضعیت اعضای پکک شدند.
موسسه رسانه ای آمارگی
