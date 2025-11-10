مراسم رونمایی از کتاب «خۆشنەوایان سەقز» در سقز برگزار شد

به گزارش کرد پرس، در این آیین، عرفان صاحبی نویسنده و از پیشکسوتان فرهنگی شهرستان با تمجید از خدمات علمی و هنری رسول میرزاپور، گفت: هنرمندان اصیل، فراتر از زمان و مکان در ذهن و دل مردم ماندگار می شوند و استاد میرزاپور از جمله چهره هایی است که آثار و تلاش های او نقش مهمی در ارتقای فرهنگی سقز داشته است.

وی افزود: کتاب «خۆشنەوایان سەقز» به منزله دایره المعارفی جامع در حوزه تاریخ موسیقی این شهر محسوب می شود و می تواند مرجع ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه مندان به موسیقی کردی باشد.

در ادامه، دکتر صباح حسینی، نویسنده و مورخ، با اشاره به کمبود منابع پژوهشی و مرجع در زمینه سقزشناسی، اظهار کرد: این اثر حاصل نزدیک به پنج دهه تلاش نویسنده در گردآوری و مستندسازی تاریخ موسیقی سقز است و بر پایه منابع مکتوب، تاریخ شفاهی و تحقیقات میدانی تدوین شده است.

مصطفی آسور، هنرمند و نویسنده، نیز ضمن قدردانی از تلاش های علمی و هنری رسول میرزاپور، گفت: استاد میرزاپور با نگاهی آکادمیک و خلاق در آموزش موسیقی، نقش مهمی در پرورش نسل های هنری ایفا کرده و با اخلاق، فروتنی و منش فرهنگی خود الگویی برای جامعه هنری بوده است.

همچنین مسعود رحیمی، هنرمند و نویسنده، با اشاره به جایگاه مؤلف در عرصه هنر، بیان کرد: رسول میرزاپور از چهره های تأثیرگذار و الهام بخش در موسیقی و شعر سقز است که پیوند میان هنر و آموزش را به خوبی برقرار کرده است.

در بخشی دیگر از مراسم، محمد صدیقی، مورخ و پژوهشگر، به بیان خاطرات و تجربیات خود از همکاری با رسول میرزاپور در زمینه گردآوری اسناد تاریخی موسیقی سقز پرداخت.

در ادامه برنامه، رسول میرزاپور با دکلمه شعری در وصف سقز، از عشق و دلبستگی خود به این شهر سخن گفت و به همراه همسرش، فریده فتحی، بخشی از خاطرات و فعالیت های فرهنگی و هنری خود را با حاضران در میان گذاشت.

مراسم با اجرای تک نوازی مهرداد میرزاپور، فرزند استاد و رونمایی رسمی از کتاب «خۆشنەوایان سەقز» پایان یافت.

این کتاب که به بررسی تاریخ موسیقی و معرفی هنرمندان برجسته سقز می پردازد، به عنوان اثری مرجع در حوزه موسیقی کردی و مطالعات فرهنگی منطقه شناخته می شود.