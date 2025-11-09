اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان روانسر

به گزارش کردپرس سومین نشست بررسی مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار به روانسر اختصاص داشت تا آخرین وضعیت مصوبات و طرح‌های عمرانی، خدماتی و تولیدی این شهرستان بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای آن‌ها اتخاذ شود.

استاندار کرمانشاه در این نشست با قدردانی از تلاش‌ها و هماهنگی مجموعه مدیریتی روانسر گفت: از زحمات فرماندار، شهردار، اعضای شورای تأمین و مدیران اجرایی و استانی صمیمانه تشکر می‌کنم، انسجام و هماهنگی موجود میان دستگاه‌ها قابل تقدیر است و همین هم‌افزایی باعث سرعت گرفتن پروژه‌های عمرانی و خدماتی شده است.

استاندار کرمانشاه پیگیری مستمر را عامل اصلی تحقق اهداف دانست و افزود: پیگیری معجزه می‌کند؛ اگر مسئولی امور را دنبال نکند، حتی ساده‌ترین کارها هم به نتیجه نمی‌رسد لذا باید با جدیت و انگیزه مسائل را دنبال کنیم، چرا که مردم امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اشتغال، تولید و خدمات زیرساختی هستند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به دو اولویت اصلی شهرستان روانسر اشاره کرد و گفت: ارتقای ایمنی محورهای ورودی شهرستان و تأمین آب شرب روستاها از مهم‌ترین اولویت‌های روانسر است و در هر دو حوزه، اقدامات خوبی انجام شده و اعتبارات مناسبی اختصاص یافته است و با سفر رئیس‌جمهور به استان و پیگیری‌های استانی، پروژه‌های راه‌سازی و ایمن‌سازی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آن نیز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

دکتر حبیبی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی روانسر خبر داد و اظهار کرد: با تعیین پیمانکار تا یک ماه آینده، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اختصاص این میزان اعتبار اقدامی ارزشمند است.

وی با اشاره به احیای واحدهای تولیدی راکد گفت: از ۴۱ واحد راکد شناسایی‌شده در شهرستان روانسر، ۲۵ واحد تعیین تکلیف شده و ۱۰ واحد از آن‌ها به چرخه تولید بازگشته‌اند است و انتظار می‌رود سایر واحدها نیز با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های اقتصادی احیا شود.

مدیر ارشد استان خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان شد و تأکید کرد: زمین‌های ورزشی روستایی باید به چمن مصنوعی تبدیل شود، ایمنی محورهای ورودی شهر ارتقا یابد، پروژه‌های آب‌رسانی و مسکن ملی تکمیل شود و موانع اجتماعی در مسیر توسعه با گفت‌وگو و تعامل حل گردد.

وی از تلاش مجموعه‌های فعال در حوزه آب‌رسانی، به‌ویژه قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن(ع) و شرکت آبفا، قدردانی کرد و گفت: پروژه تأمین آب بیش از پنجاه روستای شهرستان انجام شده است و اگر در بخش‌هایی معارض وجود دارد، با گفت‌وگو و همکاری شورای تأمین و ائمه جمعه حل شود.

دکتر حبیبی با اشاره به اجرای طرح‌های فرهنگی و زیباسازی شهری خاطرنشان کرد: المان فاخر یادمان شهدای شهرستان روانسر در ورودی شهر احداث خواهد شد تا یاد و نام شهیدان گرانقدر همواره زنده بماند.

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها، همدلی و همکاری میان مدیران استانی و شهرستانی، شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر روانسر و رفع مشکلات مردم این خطه باشیم.