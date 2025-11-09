مدیر عامل آبفای آذربایجان غربی: آب شرب تکاب هیچگونه آلودگی ندارد

به گزارش کردپرس، مجتبی نجفی در خصوص پاسخ به شائبه آلودگی آب شرب شهر تکاب به ایسنا اظهار کرد: آب شرب شهر تکاب از طریق منابع آب سطحی و تصفیه‌خانه آب کاملاً مجهز و پیشرفته تأمین می‌شود و کیفیت آن به‌صورت مستمر توسط آزمایشگاه‌های این شرکت پایش می‌شود همچنین به موازات آن، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز آب شرب شهر تکاب را به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌دهد. تمام پارامترهای اندازه‌گیری‌شده در محدوده استاندارد ملی ایران و قابل قبول برای شرب است.



او افزود: طبق آخرین آنالیز انجام‌شده از محل تولید تا نقطه مصرف، تمام پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی آب شرب شهر تکاب مطابق استاندارد ملی ایران و قابل قبول برای شرب است؛ تمامی نتایج آنالیزهای انجام‌شده در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان موجود بوده و قابل ارائه به کارشناسان ذی‌صلاح است.



نجفی ادامه داد: تصفیه‌خانه شهر تکاب در حال حاضر در حال بهره‌برداری است و شهر شاهین‌دژ نیز از طریق منابع آب زیرزمینی به تعداد ۸ حلقه چاه عمیق در حال بهره‌برداری تأمین آب می‌شود و بر اساس نتایج آنالیزهای انجام‌شده، تمام پارامترهای اندازه‌گیری‌شده در محدوده مجاز استاندارد ملی ایران قرار دارد.



او تصریح کرد: در حال حاضر شهر تکاب از طریق تصفیه‌خانه آب و شهرستان شاهین‌دژ از طریق منابع آب زیرزمینی به تعداد ۸ حلقه چاه عمیق تأمین آب می‌شود و تمامی منابع تأمین آب به‌صورت مستمر پایش می‌شود.



به گزارش کردپرس، مهر ماه امسال نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو، گفت: آب آلوده به آرسنیک جان مردم این منطقه را به خطر انداخته است، چرا فاضلاب شهری شهرستان شاهین‌دژ و تکاب علیرغم پیگیری‌ها تعیین تکلیف نشده است؟نماینده تکاب: آب آلوده به آرسنیک جان مردم منطقه را به خطر انداخته است