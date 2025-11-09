کتاب هسته مرکزی خاکریز فرهنگی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، تاجالدین صالحیان در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به درخشش فعالان فرهنگی و رسانهای استان در سطح ملی، اظهار کرد: با وجود جمعیت کم استان نسبت به سایر استان ها، اما کیفیت فعالیتهای فرهنگی و رسانهای در ایلام بار دیگر ثابت کرد که این استان حرف های زیادی برای گفتن دارد که جای تبریک دارد، و باید خودمان را باور کنیم و نقش ایلام را در عرصه فرهنگ و رسانه دستکم نگیریم.
وی با بیان اینکه انجمن کتابخانهها مهمترین نهاد برای گسترش و ارتقای فرهنگ کتابخوانی است، افزود: اگر شاخص کتابخوانی را معیار قرار دهیم، میتوانیم عملکرد سالانه خود را در این حوزه ارزیابی کنیم.
معاون استاندار ایلام با اشاره به نقش آثار ادبی، چون شاهنامه، بوستان و گلستان و کتب ادبی متعدد در ایجاد حس اشتراک و همبستگی ملی، اظهار کرد: گذشته مشترک، انسانها را به هم نزدیک میکند و فرهنگ غنی ایران بعنوان عامل میوند دهنده باید تقویت شود و یکی از مهمترین راههای تحقق این هدف، توسعه کتابخوانی است.
وی با انتقاد از جلساتی که خروجی عملی ندارند، تأکید کرد: اگر نتوانیم فرهنگ کتابخوانی را گسترش دهیم، جلسات ما بیثمر خواهند بود لذا باید نشان دهیم چه کردهایم و چه برنامهای در پیش داریم. هر یک از ما باید پیشنهادی مشخص برای توسعه کتابخوانی ارائه دهیم.
صالحیان با اشاره به ضرورت توجه به اقشار مختلف جامعه در امر کتابخوانی، گفت: نهاد خانواده، مدارس، ادارات و آموزشوپرورش از مهمترین پایگاههای فرهنگی هستند. اگر دانشآموزان امکان مراجعه به کتابخانه را ندارند، باید کتاب را به مدرسه و در آغوش دانشآموز ببریم.
وی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی برای کارمندان، نونهالان و نوجوانان، افزود: فرهنگ کتابخوانی باید از سنین پایین نهادینه شود. در ای راستا باید آمار دقیق از سرانه مطالعه کتابهای غیر درسی در میان دانشآموزان داشته باشیم و برای افزایش آن برنامهریزی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاههای فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: جلسه انجمن کتابخانهها باید خروجی مشخصی داشته باشد. امیدوارم در جلسه آینده، مصوباتی ارائه شود که نشان دهد در مسیر توسعه کتابخوانی چه اقداماتی انجام دادهایم.
