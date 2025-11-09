سرویس سوریه - گروههای وابسته به دولت ترکیه در شهرک «تِلاِران» از توابع جنوبی حلب، یازده نفر را ربودند.
به گزارش کردپرس، گروههای شبهنظامی وابسته به دولت ترکیه در شهرک «تِلاِران» واقع در حومه جنوبی حلب، یازده نفر را به دلایل نامشخص ربودند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، سازمان حقوق بشر عفرین - سوریه اعلام کرد که گروههای وابسته به دولت ترکیه در شهرک «تِلاِران» به خانههای مردم یورش برده و یازده نفر را ربودند.
طبق گزارش همین سازمان، اسامی افرادی که ربوده شدهاند به شرح زیر است: «مصطفی ابو البیر، عمر ابو البی، ابراهیم نصیف، حسن هرمس، اسماعیل تنبل (۴۰ ساله)، احمد تنبل، محمد اتو، احمد اتو (۲۲ ساله)، مصطفی سلیمان (۴۵ ساله)، محمد اسماعیل محمد (۱۷ ساله).»
هویت فرد یازدهم هنوز مشخص نشده است.
این سازمان تصریح کرد که شبهنظامیان روز ۸ نوامبر ۲۰۲۵ حدود ساعت ۱۸:۱۰ به این شهرک حمله کرده و یازده نفر را که در مقابل خانههای خود نشسته بودند، ربودند. همچنین گزارش داده شد که افراد ربودهشده به بازداشتگاه «الواحَه» در شهر «سِفِرایا» منتقل شدهاند.
این سازمان خاطرنشان کرد که در نتیجه افزایش سرکوب و آدمربایی، در روزهای اخیر بسیاری از جوانان ناچار شدهاند برای نجات جان خود به لبنان مهاجرت کنند.
