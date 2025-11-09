۳۲۲ زندانی در کردستان از نهادهای ارفاقی بهره مند شدند

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در بازدید از زندان مرکزی سنندج، گفت: در سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق زندانیان، متهمان و افراد احضار و بازداشت شده به صراحت اشاره شده و همچنین توجه ویژه به کرامت انسانی این افراد از سوی ریاست قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: پرونده های تمام زندانیان استان با هدف کاهش جمعیت کیفری و بهره مندی از تسهیلات قضایی، پایش و غربالگری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کردستان بر لزوم استمرار بازدید مسئولان قضایی استان از زندان ها و بازداشتگاه ها تأکید کرد و این موضوع را در جهت شناسایی سریع نواقص و کاستی ها و حل و فصل فوری مشکلات بسیار حائز اهمیت برشمرد.

در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری استان کردستان در ملاقات چهره به چهره با هریک از زندانیان، دستورات لازم را برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنها صادر کرد.