ورود دستگاه قضایی به آلودگی کارخانجات تصفیه روغن قروه

به گزارش خبرنگار کردپرس، اعتراضات به آلودگی کارخانجات تصفیه روغن قروه در حالی ادامه دارد که بار دیگر دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده و به گفته رئیس دادگاه بخش سریش آباد پرونده قضایی برای این واحدهای تولیدی تشکیل شد.

«حجت الاسلام سعید بهرامی» در خطبه های نمازجمعه سریش آباد نسبت به اعتراضات صورت گرفته واکنش نشان داده و از تشکیل پرونده قضایی برای کارخانجات تصفیه روغن خبر داد. «دادگاه سریش آباد و دادستانی به عنوان مدعی العموم براساس خواست و اعتراض مردم علیه کارگاه های تصفیه روغن پرونده ای در قالب هیئت های کارشناسی تشکیل داده است».

او به تشکیل هیئت های کارشناسی سه و پنج و هفت نفره برای بررسی دقیق آلودگی اشاره کرد. «در راستای بررسی تخصصی هیئت های کارشناسی تشکیل شده که تاکنون مطابق نظریه کارشناسی هیئت های سه و پنج نفره آلودگی این کارگاه ها تأیید شده و منتظر اعلام نظر هیئت کارشناسی هفت نفره برای صدور حکم قطعی هستیم».

رئیس دادگاه بخش سریش آباد مردم را دعوت به صبوری و همکاری با دادگستری کرد و گفت که در پرونده های مرتبط به حقوق عامه ذره ای از حق و حقوق مردم کوتاه نیامده و قاطعانه و شفاف اقدام خواهیم کرد. /