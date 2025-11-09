آذربایجان غربی در طبقه بندی «آب بدون درآمد» هشتم شد

به گزارش کردپرس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به بحران بی آبی در ایران اشاره کرده و در بخشی از آن می نویسد: در حالی که کاهش بارش و خشکسالی عوامل اولیه بحران آب در ایران هستند، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد عامل بنیادین بحران آب، بیتوجهی مزمن به اقتصاد آب و اشتباهات سیاستگذاری در دهههای گذشته است. نادیده گرفتن منطق اقتصادی، زمینهساز بروز بحرانهای ثانویهای شده که امروز تحت عنوان ناترازی آبی، مصرف بیرویه، هدررفت و آب بدون درآمد شناخته میشوند.
بر اساس گزارش وزارت نیرو در تابستان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۸ درصد از آب توزیعی کشور تحت عنوان «آب بدون درآمد» طبقهبندی میشود؛ یعنی آبهایی که برای دولت درآمدی ندارند، زیرا یا نشت میکنند، یا لولهها فرسودهاند، یا کنتورها دستکاری شده یا نصب نشدهاند. علاوه بر این، مصرف غیرمجاز و استفاده رایگان نهادهای عمومی مانند شهرداریها و دستگاههای دولتی نیز در این رده قرار میگیرند.
بررسیهای آماری وزارت نیرو از روند تغییرات سهم آب بدون درآمد از کل آب شرب شهری نشان میدهد این سهم از سال ۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۴۰۳ حدود ۴ واحد درصد افزایش یافته و از ۲۴.۷ درصد به ۲۸.۳ درصد رسیده است. تا کنون این روند افزایشی ادامه داشته و در برخی مناطق تا حدود ۳۰ درصد نیز گزارش شده است.
گفتنی است این سهم در سال ۱۴۰۲ و هفتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ ثابت مانده و تغییری نداشته است. کمترین میزان آب بدون درآمد در این ۹ سال مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۲۴ درصد بوده و پس از آن در سال ۱۳۹۸ با رشد ۸ دهم درصدی مواجه بودهایم. اما بهطور کلی، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سهم آب بدون درآمد در شهرها روندی نزولی داشته است.
در ۲ استان ۵۰ درصد آب گم میشود
بررسیها از دادههای وزارت نیرو حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲، سهم آب بدون درآمد در کشور به طور میانگین بیش از ۲۸ درصد بوده است. یعنی ۲۸ درصد از آب شرب تولیدی دولت بدون درآمد است. در دو استان کشور یعنی خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد ۵۰ درصد از آب گم میشود. این دو استان به همراه استان گیلان بیشترین سهم آب بدون درآمد در کشور را در سال ۱۴۰۲ داشتهاند. بیشتر از ۳۷ درصد آب شرب تولیدی دولت در گیلان، بدون درآمد بود. درمقابل در استان اصفهان تنها ۱۶ درصد از آب شرب تولیدی دولت بدون درآمد بوده است که کمترین میزان در کشور در سال ۱۴۰۲ است.
استانهایی مانند، قم، قزوین و البرز در رده دوم تا چهارم کمترین سهم از آب بدون درآمد در سال ۱۴۰۲ قرار دارند که سهم آن ها به ترتیب ۲۰.۳، ۲۰.۶ و ۲۱.۱ درصد بوده است. نکته جالب توجه این مقایسه حضور استان تهران به عنوان پنجمین استان با کمترین سهم آب بدون درآمد در ایران است که سهم آن تنها ۲۱.۵ درصد بوده است.
در استان خرسان رضوی وضعیت عجیبی حاکم است. در حالی که کل استان سهم ۳۴ درصدی از آب بدون درآمد دارد و درگروه بالاترین سهمها قرار گرفته، مشهد به عنوان مرکز این استان به عنوان یکی از شهرهای مهم و با جمعیت بالا که منطقهای با آب و هوای خشک است در رده ششم کمترین سهم از آب بدون درآمد در ایران پس از تهران به حساب میآید و سهم آن تنها ۲۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ بوده است.
گفتنی است؛ آذربایجان غربی با هدر رفت ٣٢.٣ درصد در رتبه هشتم و پس از آن استان کردستان با ٣١.٩ در رتبه نهم این طبقه بندی قرار دارد.
