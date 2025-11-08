استاندار آذربایجان غربی: پرواز مستقیم ارومیه به دبی راه اندازی می شود

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز شنبه در جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری فرودگاه های آذربایجان غربی و شهر فرودگاهی ارومیه افزود: در حال حاضر پروازهای استانبول و مشهد به صورت کامل و بدون صندلی خالی، رفت و برگشت دارد که نشان دهنده ظرفیت پروازها از فرودگاه ارومیه است.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی های لازم برای افزایش پروازها در این مسیرها و حتی مسیرهای دیگر در دستورکار است و بنا شده است که برای پرواز در مسیر دبی، اربیل، شهرهای دیگر ترکیه، تفلیس، باکو و حتی مسکو برنامه ریزی شود.

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: همه پروازها از فرودگاه ارومیه توجیه دارد و ما باید به سمت رشد کمی و کیفی در این خصوص برویم.

رحمانی در خصوص الزامات توسعه زیرساختی فرودگاه ارومیه اظهار کرد: کارگو ( تجارت هوایی)، هتل فرودگاهی، مرکز تجاری، پارکینگ، مرکز آموزش خلبانی و آشیانه هواپیما این موارد را شامل می شود.

وی گفت: علاوه بر آن، بهسازی باند موجود، احداث باند جدید و بهسازی ترمینال سفرهای خارجی اژحمله مواردی است که باید اقدامات مربوط به آن در سریع ترین زمان ممکن آغاز شود، همچنین با همکاری بخش خصوصی باید از ظرفیت هایی نظیر فرودگاه، مجتمع های بین راهی، مرز و شهرک های مرزی استفاده شود.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: قصد داریم در هر مرز یک بازار و یک شهرک یا ناحیه صنعتی ایجاد کنیم که می‌تواند در شکوفا کردن مرزها مثمرثمر باشد.

رحمانی فرودگاه را دروازه شهرها دانست و اظهار کرد: در تلاشیم تا ارومیه قطب اقتصادی منطقه شود که در این راستا از ظرفیت شرکت های تورگردان نهایت بهره مندی را برای افزایش پروازها به کار خواهیم گرفت.

در این جلسه مصوب شد که مسیر ارومیه- دبی در کمتر از یک ماه آینده با همکاری اداره‌کل فرودگاه ها، شرکت های هواپیمایی و اتاق بازرگانی ارومیه برقرار شود.