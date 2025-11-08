سرخط خبرهای۱۷ آبان خبرگزاری کردپرس

دیدار مظلوم عبدی با عثمان بایدمیر درباره روند صلح و تحولات ترکیه و سوریه
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، از دیدار خود با عثمان بایدمیر، نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP) در پارلمان ترکیه، خبر داد. در این دیدار، دو طرف درباره روند صلح و تحولات کردستان ترکیه و سوریه گفتوگو کردند. عبدی این ملاقات را «سازنده» توصیف کرده و بر اهمیت حمایت از تلاشهای صلح و ایجاد راهحلهای سیاسی برای بحرانهای سوریه و منطقه تأکید کرد.
سخنگوی دم پارتی: زمان شنیدن صدای عبدالله اوجالان فرا رسیده است
عایشهگُل دوغان، سخنگوی (دم پارتی)، در کنفرانس خبری هفتگی خود بر لزوم شنیده شدن دیدگاههای عبدالله اوجالان و دیگر بازیگران روند صلح تأکید کرد. او خواستار کنار گذاشتن سلاحها و تحقق صلح پایدار شد. دوغان همچنین به رأی اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد صلاحالدین دمیرتاش و عدم آزادی او اشاره کرد و این مسئله را یک «انتقام سیاسی» خواند.
دوغان همچنین به تحولات مربوط به عبدالله اوجالان، از جمله فراخوانها برای آتشزدن سلاحها و عقبنشینی نیروهای PKK از ترکیه اشاره کرد و خواستار تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به این مسائل شد.
ترکیه قانون ویژهای برای بازگشت نیروهای پ.ک.ک تدوین میکند
دولت ترکیه در حال آمادهسازی طرحی است که به اعضای حزب کارگران کردستان (پکک) اجازه میدهد از پناهگاههای خود در شمال عراق به ترکیه بازگردند. این طرح شامل بازگشت تدریجی غیرنظامیان و جنگجویان پکک است، اما فرماندهان ارشد ممکن است به کشورهای ثالث منتقل شوند. پیشبینی میشود این طرح تا پایان نوامبر به پارلمان ارائه شود. ترکیه تاکنون از بازگرداندن فرماندهان پکک خودداری کرده و برخی مقامات هشدار دادهاند که این رویکرد ممکن است به شورشهای جدید منجر شود.
این اقدام بخشی از مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگی است که ۴۰ سال طول کشیده و بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.
کارگردان خبری: میلاد مرادی
