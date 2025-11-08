۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۹

تصادف در محور پیرانشهر نقده با یک فوتی و ٥ مصدوم

تصادف در محور پیرانشهر نقده با یک فوتی و ٥ مصدوم

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در اثر برخورد دو خودرو در محور پیرانشهر- نقده یک نفر فوت و ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این زمینه افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با تویوتا در محور پیرانشهر- نقده، روستای پیره‌کانی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه یک فوتی و ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به بیمارستان منتقل شدند و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

کد خبر 2790484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha