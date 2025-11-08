تصادف در محور پیرانشهر نقده با یک فوتی و ٥ مصدوم

او ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه یک فوتی و ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به بیمارستان منتقل شدند و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.