تداوم پایداری جوی در کردستان تا اواسط هفته

به گزارش کرد پرس، در شب شانزدهم آبان ماه، ایستگاه بابارشانی با ثبت دمای منفی ۶ درجه سانتی گراد، سردترین نقطه کشور گزارش شد. پس از آن، ایستگاه های هزارکانیان، دهگلان، دیواندره، سقز و زرینه نیز با دماهایی بین منفی ۲ تا منفی ۳ درجه سانتی گراد در فهرست سردترین مناطق کشور قرار گرفتند. دمای هوای سنندج نیز در سردترین ساعات شبانه روز به حدود ۱.۴ درجه سانتی گراد رسید.

بررسی نقشه ها و مدل های پیش بینی نشان می دهد که تا چند روز آینده تغییرات محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد و وضعیت غالب، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با پایداری نسبی جو خواهد بود. با این حال، در ساعات بعدازظهر احتمال رشد موضعی ابر و وزش باد در برخی نواحی استان وجود دارد.

از روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته (۱۹ و ۲۰ آبان ماه)، عبور امواج ضعیفی از شمال غرب کشور پیش بینی می شود که در صورت تقویت می تواند موجب کاهش پایداری جو و احتمال وقوع بارش های پراکنده در نواحی شمالی استان کردستان شود.

هواشناسی کردستان توصیه کرده است کشاورزان، دامداران و شهروندان استان با توجه به سرمای شبانه و احتمال یخ زدگی سطوح، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.