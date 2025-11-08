نهاده های کشاورزی برای تامین نیاز کشاورزان تامین شد

به گزارش کرد پرس، صالح احمدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: به منظور اجرای مطلوب کشت پاییزه و حمایت از کشاورزان، بیش از ۲۰ هزار تن بذر اصلاح شده تهیه و بین بهره برداران توزیع شده است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح، اظهار کرد: تا کنون بیش از ۷۰ درصد از سطح زیرکشت گندم آبی استان انجام شده و عملیات کشت این محصول تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین از پیشرفت مطلوب کشت سایر محصولات خبر داد و افزود: تاکنون ۳۴ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت جو قرار گرفته و کشت گیاهان علوفه ای دیم نظیر نخود علوفه ای و ماشک نیز در حال انجام است.

احمدی از تأمین مناسب سوخت بخش کشاورزی خبر داد و ادامه داد: در مرحله نخست، ۱۶ میلیون لیتر سوخت با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بین کشاورزان توزیع شده و مرحله دوم شامل ۷ میلیون لیتر دیگر تا پایان آبان و اوایل آذرماه در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: تأمین به موقع نهاده ها، نقش مهمی در افزایش بهره وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی دارد و اقدامات منسجم انجام شده موجب آرامش و اطمینان خاطر کشاورزان در آغاز سال زراعی جاری شده است.

در همین زمینه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان، نیز از روند مطلوب تأمین و توزیع کودهای شیمیایی خبر داد و گفت: سهمیه استان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، ۱۱۶ هزار تن انواع کود ازته، فسفاته و پتاسه تعیین شده که تاکنون بیش از ۸۵ هزار تن تأمین و ۷۶ هزار تن وارد استان شده است.

شاپور کرمی افزود: توزیع این نهاده ها از طریق ۱۱۴ عامل مجاز شامل بخش خصوصی و تعاونی های روستایی در حال انجام است؛ همچنین در حال حاضر ۲۷۰۰ تن کود در انبارهای استان موجود بوده و به زودی ۱۵۰۰ تن کود فسفاته دیگر نیز به این میزان افزوده می شود.

وی اظهار کرد: بر اساس سیاست های حمایتی دولت، تنها ۴۴ درصد از قیمت کودهای شیمیایی توسط کشاورزان پرداخت می شود و مابقی از محل یارانه های دولتی تأمین می شود.