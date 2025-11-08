«پاکزاد رحیمیان» قهرمان رقابت های پینگ پنگ کانتندر جوانان سلیمانیه شد

به گزارش کرد پرس، در مرحله گروهی، رحیمیان با کسب ۲ پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر حیدر هندوی و نهرو نسیم، به عنوان صدرنشین گروه چهارم راهی مرحله حذفی شد.

وی در مرحله یک شانزدهم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر میمون سعداوی را مغلوب کرد و در ادامه در مرحله یک هشتم نهایی نیز با همان نتیجه برابر اندیا محمد از عراق به برتری دست یافت و به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات راه پیدا کرد.

رحیمیان در مرحله یک چهارم نهایی موفق شد رگاو جاگادیش از هند را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و به نیمه نهایی صعود کند. در دیداری حساس و نزدیک در این مرحله، او راکان الزوبی از اردن را با نتیجه ۳ بر ۲ از پیش رو برداشت و به فینال راه یافت.

ملی پوش شایسته کشورمان در دیدار نهایی نیز عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل راوژ مجید از عراق، عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد.

رقابت های کانتندر جوانان سلیمانیه ۲۰۲۵ از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه به میزبانی شهر سلیمانیه عراق در حال برگزاری است.