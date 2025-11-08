احداث ۸ سالن ورزشی ویژه بانوان در ایلام کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، با حضور سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و همراهی شهاب شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان استان، عملیات اجرایی احداث هشت سالن ورزشی ویژه بانوان در شهرستان‌های شمالی استان ایلام آغاز شد.

در مراسمی رسمی با حضور مسئولان محلی و جمعی از ورزشکاران زن، نخستین کلنگ احداث سالن ورزشی ویژه بانوان در شهر مهران به زمین زده شد.

این طرح بخشی از برنامه گسترده توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان ایلام است که با هدف ارتقای عدالت اجتماعی، گسترش ورزش بانوان و توانمندسازی زنان در مناطق کمتر برخوردار طراحی و اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل ورزش و جوانان استان ایلام، در مجموع هشت سالن ورزشی ویژه بانوان در شهرستان‌های ایلام، مهران، ایوان، چوار، ملکشاهی، شیروان، سیروان و هلیلان احداث خواهد شد.

اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای هر سالن ۲۲.۵ میلیارد تومان است که از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت تأمین شده است.

از اهداف کلیدی اجرای این پروژه‌ها می‌توان به افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی، ایجاد فضاهای ایمن و استاندارد برای بانوان ورزشکار، ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت در میان جامعه زنان استان است.