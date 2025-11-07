۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۸

دیدار مظلوم عبدی با عثمان بایدمیر درباره روند صلح و تحولات ترکیه و سوریه

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF از دیدار خود با «عثمان بایدمیر» نماینده پیشین HDP در پارلمان ترکیه خبر داد و اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره روند صلح و تحولات ترکیه و سوریه گفت‌وگو کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) از دیدار خود با «عثمان بایدمیر» نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) در پارلمان ترکیه خبر داد و اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره روند صلح و تحولات کردستان ترکیه و سوریه گفت‌وگو کرده‌اند.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF با انتشار توئیتی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X از دیدار خود با «عثمان بایدمیر» سیاستمدار کرد و نماینده پیشین HDP در پارلمان ترکیه خبر داد.

در توئیت عبدی آمده است که در این دیدار، دو طرف درباره اوضاع کردستان ترکیه و شمال و شرق سوریه و همچنین روند صلح در کردستان ترکیه و ترکیه گفت‌وگو کرده‌اند.

مظلوم عبدی در توئیت خود این دیدار را «سازنده» توصیف کرد و بر اهمیت حمایت از تلاش‌های صلح و آرامش و نیز ایجاد فرصت‌های راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه و منطقه تأکید کرد.

