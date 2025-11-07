سعدی پیره: حزب دمکرات زیر نام «کرامت» حقوق کارکنان اقلیم کردستان را قطع کرد

به گزارش کردپرس، سعدی پیرە، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، تأکید کرد که تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان حیاتی است، زیرا باید مشکلات گذشته را حل کند. او در گفت‌وگو با رسانه‌های اتحادیه میهنی گفت: ما با برخی طرف‌ها و به‌ویژه با حزب دمکرات اختلافات جدی داریم؛ آن‌ها زیر نام بی‌معنای «کرامت» حقوق اقلیم را قطع کردند.

وی افزود: همه می‌دانند که کرامت ارزشمند است و مردم سال‌ها برای آن جنگیده‌اند، اما نباید به‌گونه‌ای باشد که از گرسنگی بی‌خبر بمانیم. همواره درباره موضوعات دیگری حرف می‌زنند و فکر می‌کنند مردم با این حرف‌ها مشغول می‌شوند، در حالی که هزاران سخن در این باره نمی‌تواند شکم گرسنه را سیر کند.

او با انتقاد از رفتارهای سیاسی برخی جریان‌ها گفت: نمی‌شود مدام در عراق دنبال منصب و پست بود اما در عین حال وانمود کرد که مخالف عراق هستیم. ما به‌عنوان اتحادیه میهنی مخالف عراق نیستیم؛ بلکه می‌دانیم که بغداد عمیقاً اهمیت حل مشکلات اقلیم را درک می‌کند.

پیرە همچنین اشاره کرد که اتحادیه میهنی با بهره‌گیری از جایگاه بین‌المللی خود، از تغییراتی که در کردستان ترکیه برای حل مشکلات ایجاد شده حمایت می‌کند و افزود: سیاست کردی ما برای کردستان سوریه و در آینده برای کردستان ایران نیز وجود دارد.

او در بخش دیگری از سخنانش، حزب دمکرات را متهم کرد و گفت: حزب دمکرات مرزها را می‌بندد و مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین باید تلاش کنیم دولتی بدون کاستی و کاستی‌های مدیریتی تشکیل شود تا منافع مردم تأمین گردد.