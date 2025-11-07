سخنگوی دم پارتی: زمان شنیدن صدای عبدالله اوجالان فرا رسیده است

به گزارش کردپرس، عایشه‌گُل دوغان، سخنگوی حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، در کنفرانس خبری هفتگی پیرامون نتیجه نشست دیروز هیئت اجرایی مرکزی حزب در مقر این حزب، با اشاره به رأی اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد صلاح الدین دمیرتاش و اثرگذاری آن بر سایر سیاستمداران، گفت: «ما این را پرونده انتقام جویی نام گذاشتیم. آنچه دیده می‌شود، انتقامی سیاسی است. اکنون چه چیزی را شاهدیم؟ چه حقیقتی را هم در حقوق داخلی، هم در حقوق بین‌الملل و هم در وجدان عمومی می‌بینیم؟ تأیید آنچه همیشه می‌گفتیم.»

او به سخنان اخیر وزیر دادگستری ییلماز تونچ درباره رأی دادگاه حقوق بشر اشاره کرد و افزود: «از وقتی آن سخنان گفته شد، ساعت‌ها و روزها گذشته است. برای چه چیزی منتظرند؟ چرا آزادی دمیرتاش صورت نمی‌گیرد؟ این افراد برای ده‌ها سال به شکلی ناعادلانه بازد ه شده‌اند. این یک پرونده سیاسی است. افراد سیاسی آن زمان مقابله کردند و موضع گرفتند. صراحتاً می‌گوییم: متأسفانه در این کشور قوه قضائیه با دستور سیاسی کار می‌کند. تا امروز هم این‌گونه بوده است. چگونه ممکن است یک حکم دادگاه طی این همه ساعت، روز، به دست اجرا نرسد؟»

دوغان سپس تصریح کرد: «تنها خواسته‌ی امروز جامعه، برقراری عدالت است؛ باید امید به عدالت تقویت شود و با ترمیم زخم‌هایی که بر پیکره‌ی سیاست دموکراتیک وارد شده، روبه‌رو شویم. این مواجهه تنها از مسیر عدالت ممکن است. چگونه می‌توان زمان از دست‌رفته را جبران کرد؟ با عمل به وظایف قانونی و تحقق الزامات حقوقی. عادی‌سازی وضعیت در ترکیه و برقراری صلح اجتماعی نیز تنها با پایبندی به قانون امکان‌پذیر است. ما بارها گفته‌ایم که این پرونده در وجدان عمومی حکمی ندارد، و اکنون شاهد تأیید همین واقعیت هستیم.»

دوغان در ادامه با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان، تصمیم کنگره‌ی PKK، مراسم آتش‌زدن سلاح‌ها و عقب‌نشینی نیروهای این گروه از ترکیه گفت: «تمام این رویدادها رخ داده‌اند، اما هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود. چه اقدام حقوقی صورت گرفته است؟ افکار عمومی نمی‌داند، ما نیز بی‌اطلاعیم.»

او با یادآوری اینکه رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، شماری از مقامات دولتی و رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌ها تأکید کرده‌اند، افزود: «پس چرا کمیسیون با وجود اهمیت این موضوع و حجم تحولات موجود هنوز تشکیل نشده است؟ نیاز امروز ترکیه کاملاً روشن است: سیاست باید شجاعانه عمل کند و گام‌های جسورانه بردارد.»

دوغان در پایان، تأکید کرد: «همه باید مسئولیت‌شان را جدی بگیرند؛ باید شجاع باشند. باز هم این فراخوان را تکرار می‌کنیم. پیشنهاد می‌دهیم کمیسیون مجلس این موضوعی را که بخش‌های مختلف جامعه درباره‌اش بحث می‌کنند، فوراً در دستور کار خود قرار دهد. حزب حاکم باید موضع خود را به‌گونه‌ای شفاف بیان کند که دیگر جای بحث نماند؛ در غیر این صورت پرسش‌های دیگر مطرح خواهد شد. اراده سیاسی باید نشان دهد که برای عمل آماده است. صدایی که باید شنیده شود، دقیقاً همین است. حالا زمان آن است که سخنان آقای عبدالله اوجالان شنیده شود. سلاح‌ها باید کنار گذاشته شوند؛ برای تحقق صلح پایدار، این کار ضروری است.»

سخنگوی دم پارتی در پایان ابراز امیدواری کرد که اعضای کمیسیون همبستگی به زندانِ جزیره امرالی سفر کنند؛ همچنین شرایط نگهداری اوجالان نیز باید تغییر کند.