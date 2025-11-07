۶۰ هزار مرزنشین کرمانشاهی مشمول طرح ساماندهی تجارت مرزی شدند

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در نشست فرمانداران استان که با حضور سردار پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به وضعیت کلی امنیت در کرمانشاه گفت: به لطف همکاری شورای تأمین استان و شهرستان‌ها، هم‌اکنون مشکل خاص امنیتی در استان وجود ندارد و اشراف اطلاعاتی مناسبی در همه مناطق و مرزها برقرار است.

وی با بیان دستاوردهای سفر ریاست جمهوری به استان و رضایت عمومی ایجاد شده افزود: امسال برای نخستین بار پس از ۵۰ سال، نرخ بیکاری استان تک‌رقمی شد. همچنین در حوزه فرهنگی هم اتفاقات مثبتی رخ داد، از جمله مراسم اربعین حسینی با مشارکت گسترده مردم به شکلی باشکوه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه به حضور گسترده مسئولان کشوری در استان طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۰ وزیر، ۴ معاون رئیس‌جمهور و ۵۰ معاون وزیر در کرمانشاه حضور یافتند و مسائل استان را از نزدیک پیگیری کردند.

حبیبی در ادامه به مشکل کم‌آبی در بخش کشاورزی اشاره کرد و بر ضرورت توجه به این مسئله تاکید کرد.

وی با اشاره به موضوع کولبری در استان‌های مرزی نیز خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ساماندهی تجارت مرزی، ۶۰ هزار نفر از مرزنشینان مشمول این طرح شده‌اند، اما لازم است میزان بهره‌مندی آنان ارتقا یابد تا رضایت بیشتری حاصل شود.

مقام ارشد استان همچنین به برخورد قاطع با تخلفات اشاره کرد و گفت: در حوزه تخلفات و فساد نیز اقدامات قاطع و مستمری آغاز شده و افراد متخلف و مجرم با برخورد قانونی مواجه شده اند.